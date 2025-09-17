باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حقشناس، استاندار گیلان در سفر رسمی خود به مسکو با مدیرعامل «میر بیزینس بانک» روسیه و معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست دو طرف بر ضرورت گسترش همکاریهای مالی و بانکی میان ایران و روسیه با محوریت منطقه آزاد انزلی تأکید کردند و موضوع افتتاح شعبه «میر بیزینس بانک» در این منطقه به عنوان اقدامی راهبردی برای تقویت مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.
ارائه خدمات بانکی و بیمهای ویژه تجار، بازرگانان و سرمایهگذاران ایرانی و نیز تسهیل خدمات مالی و بیمهای به کشتیهای ایرانی فعال در دریای خزر از دیگر محورهای اصلی مذاکرات بود؛ موضوعی که میتواند سهم مؤثری در توسعه تجارت دریایی و افزایش حضور فعالان اقتصادی کشور در بازار روسیه داشته باشد.
استاندار گیلان با اشاره به ظرفیتهای ویژه منطقه آزاد انزلی در تجارت بینالمللی و جایگاه آن در کریدور شمال ـ جنوب گفت: ایجاد شعبه میر بیزینس بانک در انزلی فرصتی ارزشمند برای پشتیبانی از بازرگانان و توسعه روابط پایدار میان دو کشور خواهد بود.
همچنین مقرر شد نماینده «میر بیزینس بانک» در اجلاس استانداران استانهای ساحلی دریای خزر حضور یافته و ظرفیتها و خدمات این بانک را معرفی کند.
در پایان دو طرف بر استمرار رایزنیها و تشکیل کارگروه مشترک برای پیگیری توافقات و تسریع در مراحل اجرایی شدن آنها تأکید کردند.
منبع: روابط عمومی استانداری گیلان