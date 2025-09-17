مرحله سوم (نهایی) چهاردهمین مسابقه ملی فناوری نانو از ۸ تا ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور ۳۰ نفر راه‌یافته به این مرحله به‌صورت متمرکز در پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران واقع در تهران برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهاردهمین دوره از این مسابقه در تابستان و پاییز سال ۱۴۰۴ در سه مرحله درحال برگزاری است. مرحله نخست از ۲۸ تا ۳۱ تیرماه به‌صورت غیرحضوری در بستر سایت آموزش فناوری نانو برگزار شد و ۳۰۰ نفر برتر این مرحله، وارد مرحله دوم شدند. این نفرات در مرحله دوم که به‌صورت حضوری در روز ۳۰ مردادماه ۱۴۰۴ در ۲۴ حوزه سراسر کشور برگزار شد، با یکدیگر به رقابت پرداختند.

۳۰ نفر برتر این مرحله (۱۵ نفر برتر مقطع کارشناسی و ۱۵ نفر برتر مقطع تحصیلات تکمیلی) به مرحله سوم یا کمپ توانمندسازی و رقابت علمی – عملی راه پیدا کردند. رتبه‌بندی نهایی برگزیدگان مسابقه پس از پایان مرحله سوم مشخص و اعلام خواهد شد.

به نقل از ستاد نانو، علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از راه‌های ارتباطی ۰۲۱۸۸۴۸۶۴۹۰ و آیدی تلگرام: NNC_Admin@ استفاده کنند.

