باشگاه خبرنگاران جوان- سی و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور در محل سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برگزار شد.

در این جلسه، سید جواد حسینی؛ رییس سازمان بهزیستی کشور، مسعود نصرتی؛ رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سالار قاسمی؛ رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و جامعه افراد دارای معلولیت حضور داشتند.

سید جواد حسینی؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور در این جلسه با تأکید بر ضرورت استمرار جلسات ستاد هماهنگی و پیگیری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: ماهانه یک‌بار باید این جلسات برگزار شود. آخرین جلسه در حضور وزیر راه و شهرسازی تشکیل شد و تصمیمات خوبی اتخاذ شد. اگر جلسات منظم برگزار نمی‌شود، علت آن این است که تلاش داریم نشست‌ها را در وزارتخانه‌ها و با حضور بالاترین مقام ذی‌ربط برگزار کنیم به‌طور مثال جلسه آینده در وزارت ارتباطات تشکیل خواهد شد.

وی افزود: ما مدعی‌العموم قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت هستیم و تمام فعالیت‌های ما در جهت تحقق این قانون است. این ستاد نیز برای اجرای دقیق بند‌های مختلف قانون به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

حسینی با اشاره به اقدامات مهم سازمان بهزیستی در فاصله برگزاری جلسات اخیر اظهار کرد: نخست، در هجدهمین اجلاس حقوق افراد دارای معلولیت در نیویورک حضور یافتم که طی سه روز برگزار شد. دوم، صندوق حمایت و ضمانت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت که مصوبه هیئت دولت است را راه‌اندازی کریم، مکان این صندوق در خیابان میرداماد تهران است و اعضای هیئت‌مدیره هفته گذشته معرفی شدند که شامل آقایان محمود رامشینی، مصطفی نظری و آیدین نعمتی است. این صندوق فرصتی استثنایی برای ایجاد اشتغال پایدار خواهد بود.

وی ادامه داد: سال گذشته ۷۱ هزار فرصت شغلی برای افراد دارای معلولیت ایجاد شد، در حالی که سهم تکلیفی ما ۶۰ هزار فرصت بود. امسال نیز ۳۵ ساختگاه انرژی تجدیدپذیر در ۷ استان کشور ایجاد می‌شود، در این طرح ۲۱ هزار نفر از افراد دارای معلولیت به عنوان سهامدار مشارکت دارند و بدون نیاز به مراجعه به بانک، صاحب درآمد پایدار از محل پنل‌های خورشیدی خواهند شد. اجرای این پروژه از هفته آینده آغاز می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: همچنین ۱۶ شهر کشور به جمع شهر‌های دوستدار سالمند پیوسته‌اند که مهم‌ترین ویژگی آن دسترس‌پذیری برای افراد دارای معلولیت است. علاوه بر این، طرح "سلام" یا سلامت اجتماعی محله‌محور با استفاده از ظرفیت مدارس در نوبت عصر اجرا می‌شود. در این طرح ۲۰۰ پایگاه توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) شهری فعال خواهند شد که در مرحله نخست ۶۰ هزار نفر از افراد دارای معلولیت تحت پوشش خدمات قرار می‌گیرند.

وی گفت: در راستای ماده ۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و سهمیه سه درصد اشتغال، برای نخستین‌بار آزمون مجزا ویژه معلولان برگزار شد تا حقوق افرادی که طی ۱۰ سال گذشته به کار گرفته نشده بودند، احیا شود.

رییس سازمان بهزیستی متذکر شد: در ۹ آزمون استخدامی گذشته، تنها ۱۶۵۵ نفر از افراد دارای معلولیت استخدام شدند، در حالی که مطابق قانون باید ۵۵۲۰ نفر جذب می‌شدند بدین ترتیب ۴۳۶۶ نفر از سهمیه قانونی محروم ماندند که با پیگیری‌های سازمان بهزیستی، مجوز برگزاری آزمون اختصاصی برای این گروه صادر شد.

به گفته وی، سال گذشته در آزمون مجزا ۲۴۰۰ نفر از افراد دارای معلولیت به کار گرفته شدند و ۱۹۶۶ نفر دیگر نیز در حال طی مراحل اداری هستند. سازمان بهزیستی این موضوع را به‌طور جدی دنبال می‌کند تا ۱۰۰ درصد سهمیه قانونی عملیاتی شود و تا زمانی که این افراد کار خود را آغاز نکنند، موضوع را رها نخواهیم کرد.

رییس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه برخی مواد قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به موضوع مناسب‌سازی اشاره دارند؛ از جمله ماده ۲، ماده ۴، ماده ۵ با سه تبصره و ماده ۱۰، عنوان کرد: در واقع، این مواد بر سه محور اصلی تأکید دارند، نخست، مناسب‌سازی اماکن عمومی و ساختمان‌های جدید. دوم، مناسب‌سازی ایستگاه‌ها و سوم، فراهم‌کردن تسهیلات در حوزه حمل‌ونقل درون و برون‌شهری.

وی بیان کرد: بر اساس این قانون، حمل‌ونقل درون‌شهری برای افراد دارای معلولیت رایگان است و موضوع حمل‌ونقل برون‌شهری نیز در دست پیگیری قرار دارد.

حسینی گفت: در بخش حمایت‌های اجرایی، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۳۰ هزار "سما کارت" با سرانه ۲ میلیون تومان به افراد دارای معلولیت اختصاص یافت. این تعداد در سال گذشته به ۱۸۸ هزار کارت با سرانه ۳ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و طبق برنامه‌ریزی‌ها، امسال نیز سرانه این حمایت به ۵ میلیون تومان خواهد رسید.

حسینی در ادامه سخنان خود با اشاره به محور‌های مطرح‌شده در اجلاس نیویورک افزود: در این نشست چند محور اساسی مطرح شد که باید در ستاد مناسب‌سازی به‌طور جدی پیگیری شود.

وی نخستین محور را توانمندسازی از طریق فناوری و دیجیتال‌سازی عنوان کرد و افزود: در این زمینه کارگروهی با شعار هیچ‌کس نباید جا بماند شکل گرفت، زیرا فناوری‌های دیجیتال می‌توانند مهم‌ترین ابزار برای جلوگیری از انزوای افراد دارای معلولیت باشند.

به گفته وی، دومین موضوع اجلاس، حقوق زنان و دختران دارای معلولیت بود که در آن به چالش‌هایی همچون تبعیض جنسیتی، خشونت و محدودیت دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی پرداخته شد.

رییس سازمان بهزیستی محور سوم اجلاس را تاب‌آوری در بحران‌ها دانست و اظهار کرد: در این نشست تأثیر بلایای طبیعی، جنگ‌ها و بحران‌های اقتصادی بر افراد دارای معلولیت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به محور چهارم اجلاس نیویورک گفت: اشتغال فراگیر برای افراد دارای معلولیت و ایجاد مکانیزم‌های تشویقی مورد توجه ویژه قرار گرفت.

وی افزود: پس از بازگشت از اجلاس، نخستین اقدام من ارتقای سهم تسهیلات کارفرمایانی بود که افراد دارای معلولیت را به کار می‌گیرند؛ به‌طوری‌که این میزان از ۴ میلیارد تومان به ۵ میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین ارتقای حق بیمه کارفرمایی و پیگیری جدی‌تر راه‌اندازی صندوق حمایت و ضمانت فرصت‌های شغلی در دستور کار قرار گرفت.

حسینی ادامه داد: آموزش و بهداشت فراگیر و دسترس‌پذیر، به همراه ایجاد مکانیزم‌های نظارتی و پاسخگویی، از دیگر محور‌های مورد تأکید اجلاس بود.

وی تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم، تشکیل ائتلاف جهانی فناوری‌های دستیار برای افراد دارای معلولیت بود که در نهایت با امضای ۹۰ کشور از جمله ایران همراه شد. همچنین در این اجلاس دو سخنرانی داشتم که یکی درباره خدمات جمهوری اسلامی و قانون حمایت از معلولان و دیگری در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه و تحریم‌های آمریکا بود.

حسینی با اشاره به موضوع مهم محله‌وری بیان کرد: طی شش ماه گذشته به‌طور شخصی این موضوع را پیگیری کرده‌ام و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که در ساعات بعدازظهر مدارس، طرح «سلام» یا سلامت اجتماعی محله‌محور اجرا شود. در این زمینه با وزارت آموزش‌وپرورش تفاهم‌نامه‌ای امضا شده و اجرای گام نخست این طرح در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که دولت‌ها برای ارائه خدمات اجتماعی از ظرفیت‌های عمومی استفاده کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که در ۲۸ کشور خدمات اجتماعی در مدارس، در ۱۳ کشور در مترو و حتی در برخی کشور‌ها در ایستگاه‌های راه‌آهن ارائه می‌شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی کشور، رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان سخنان خود درباره محور‌های جلسه امروز یادآور شد: در حوزه مناسب‌سازی، تدوین سند راهبردی در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ضروری است. چرا که براساس نتایج یک پیمایش ملی، حدود ۱۲ درصد جمعیت کشور به نوعی با معلولیت مواجه هستند و باید شهر‌ها و روستا‌ها دسترس‌پذیر شوند. آموزش کارشناسان فنی، ناظران و پیمانکاران، رعایت الزامات مناسب‌سازی در صدور مجوز‌های ساختمانی و همچنین معرفی شهرداری‌ها و دهیاری‌های برتر در جشنواره‌های ملی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این زمینه است.