\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0646\u0632\u062f\u06cc\u06a9 \u0628\u0647 \u0627\u0631\u062f\u0648\u063a\u0627\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u060c \u062f\u0631 \u0635\u0648\u0631\u062a \u062f\u0631\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u060c \u0627\u0631\u062a\u0634 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc\u060c \u0645\u0642\u0631 \u00ab\u06a9\u0631\u06cc\u0627\u00bb \u062f\u0631 \u062a\u0644\u200c\u0622\u0648\u06cc\u0648\u060c \u0628\u0646\u0627\u062f\u0631 \u0648 \u0633\u06a9\u0648\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0627\u0632\u06cc \u0648 \u062a\u0623\u0633\u06cc\u0633\u0627\u062a \u0647\u0633\u062a\u0647\u200c\u0627\u06cc \u062f\u06cc\u0645\u0648\u0646\u0627 \u0631\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f.\n\u00a0\n