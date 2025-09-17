باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بازتاب حمله تجاوزگرانه رژیم اسراییل در رسانه‌های ترکیه + فیلم

رسانه ترکیه‌ای اعلام کرد: در صورت حملهٔ اسرائیل، به پایگاه‌ها و تأسیسات آن‌ها حمله می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه‌ای نزدیک به اردوغان اعلام کرد، در صورت درگیری، ارتش ترکیه پایگاه‌های هوایی، مقر «کریا» در تل‌آویو، بنادر و سکوهای گازی و تأسیسات هسته‌ای دیمونا را هدف قرار می‌دهد.

 

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۲:۴۱ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
ترکیه هم مثل قطر جرات نداره. فقط شعار
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
رسانه های ترکیه عربی حرف میزنن؟
۰
۴
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۱:۲۸ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
امیدواریم خدابه همه ی مسلمانان وانسانها آگاهی وشعورعنایت کند وشیاطین غربی وسگ هارشان راذلیل وخوارکند.
۰
۴
پاسخ دادن