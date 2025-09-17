باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقرقالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در جهان نوشت: با افتخار، سربلند و قهرمان، تمام‌قد به احترام ایران عزیزتر از جان، قهرمانی قاطع تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی را به اعضای پرتلاش تیم ملی به ویژه دو مدال آور طلایی پهلوانان امیرحسین زارع و رحمان عموزاد، کادر فنی بادانش، مسئولان دلسوز کشتی کشور و ملت سربلند ایران تبریک می‌گویم.

رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از این نیز در پیامی قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد را تبریک گفت که در پیام او آمده بود: قهرمانی غرورآفرین تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در رقابت‌های جهانی و رقم زدن صحنه‌های زیبای ادای احترام به پرچم مقدس ایران، بار دیگر افتخاری بزرگ برای ملت شریف ایران رقم زد و دل‌های هم‌میهنان عزیز را لبریز از شادی و غرور ساخت.

وی تصریح کرد: این موفقیت ارزشمند که نتیجه غیرت، همت، تلاش و ایمان راسخ قهرمانان پرافتخار کشورمان، همراه با برنامه‌ریزی دقیق، هدایت دلسوزانه کادر فنی و حمایت‌های موثر و مدبرانه مجموعه فدراسیون کشتی است، نشان داد که جوانان این مرز و بوم همواره می‌توانند در عرصه‌های بین‌المللی، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را با عزت به اهتزاز درآورند.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اینجانب ضمن تبریک این دستاورد بزرگ به ملت شریف ایران، جامعه ورزش کشور و خانواده بزرگ کشتی، از تلاش‌های بی‌وقفه مربیان، قهرمانان و مسئولان فدراسیون کشتی صمیمانه قدردانی می‌کنم و از خداوند متعال، تداوم افتخارآفرینی‌های فرزندان برومند ایران اسلامی را در میادین جهانی خواستارم.