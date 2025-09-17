بازگشت بینایی پس از ۲۰ سال با کاشت دندان در چشم!

باشگاه خبرنگاران جوان - یک مرد کانادایی پس از ۲۰ سال، به لطف یک جراحی نادر و پیچیده شامل کاشت دندان در چشم، بینایی خود را بازیافت.
به نقل از ایندیپندنت، برنت چپمن (Brent Chapman)، ۳۴ ساله اهل ونکوور شمالی، ۱۳ ساله بود که پس از مصرف داروی ایبوپروفن قبل از یک بازی بسکتبال، نابینا شد. او واکنش آلرژیک شدیدی به این دارو نشان داد که باعث سوختگی بدن و سطح چشمانش شد.
این واکنش به عنوان سندرم استیونز-جانسون (Stevens-Johnson) شناخته میشود که وی را به مدت ۲۷ روز در کما فرو برد. در نهایت چپمن به دلیل عفونت، بینایی چشم چپ خود را از دست داد و در چشم دیگر نیز دچار نابینایی نسبی شد.
این جراحی نادر و پیچیده که بینایی او را بازگرداند، بین فوریه و اوت انجام شد و اولین چیزی که چپمن دید، خط افق شهر ونکوور بود که از مطب چشم پزشکش در طبقه شانزدهم دیده میشد.
چپمن طی این ۲۰ سال نزدیک به ۵۰ عمل جراحی، از جمله پیوند قرنیه برای نجات چشم راستش انجام داده بود، اما هیچکدام موفقیتآمیز نبود.
سرانجام پس از ملاقات با دکتر گرگ مولونی (Greg Moloney)، چشمپزشک بیمارستان مونت سنت جوزف (Mount Saint Joseph) در ونکوور، این جراحی نادر که برای اولین بار در دهه ۱۹۶۰ ابداع شده بود، به او پیشنهاد شد.
جراحی «استئو-ادونت-کراتوپروتز» (osteo-odonto-keratoprosthesis) که معمولاً به عنوان «جراحی دندان در چشم» شناخته میشود، تنها چند صد بار در سراسر جهان انجام شده است. این روش در مواردی استفاده میشود که آسیب شدید قرنیه، پیوند قرنیه معمولی یا قرنیه مصنوعی را غیرممکن میکند.
این جراحی شامل برداشتن دندان (معمولاً دندان نیش) به همراه استخوان اطراف آن و ایجاد حفرهای برای قرار دادن یک لنز نوری کوچک است. سپس این «لنز دندانی» برای چند ماه زیر پوست گونه یا شانه کاشته میشود تا خونگیری خود را انجام دهد.
سپس قرنیه آسیبدیده برداشته میشود و «لنز دندانی» در چشم قرار میگیرد و به نور اجازه ورود و بازگشت بینایی را میدهد.
برنت چپمن پس از انجام این جراحی، گفت: من خیلی خوشحالم که دوباره دنیا را درک میکنم و از چیزهای کوچک قدردانی میکنم. این حس، کمی سورئال و نوعی سرخوشی دارد.
دکتر مولونی میگوید دندان ساختاری واقعاً ایدهآل برای این کار است. وی توضیح داد: (دندان) سخت و سفت است و در محیطهای نامناسب دوام میآورد و بدن آن را میپذیرد، زیرا بخشی از بدن است.
این جراحی که فقط توسط تعداد کمی از متخصصان در سراسر جهان انجام میشود، در دو مرحله انجام میشود و میتواند تا ۱۲ ساعت طول بکشد. موفقیت آن به معنای بازیابی بینایی به صورت تقریباً طبیعی است.
دکتر مولونی میگوید: این مثل تماشای افرادی است که از یک کپسول زمان بیرون میآیند و خود را دوباره به جهان معرفی میکنند. برای ما بسیار احساسبرانگیز است.
دندان چپمن در ماه فوریه کشیده شد و ایمپلنت در ماه ژوئن در چشم او قرار داده شد. جراحی نهایی او نیز برای تنظیم لنز دندانی و اصلاح اعوجاج بینایی، در تاریخ ۵ اوت انجام شد.
چپمن اکنون بینایی ۲۰ از ۳۰ دارد، به این معنی که میتواند از فاصله ۲۰ فوتی چیزی را ببیند که یک فرد با بینایی کامل در فاصله ۳۰ فوتی میبیند.
وی پس از نگاه کردن به خط افق شهر ونکوور از مطب پزشک خود، گفت: واقعاً غیرقابل توصیف است که بتوانی کل شهر و اینکه چگونه یک جهان کامل در حال تعامل است را ببینی. وقتی نابینا یا کمبینا هستید، آن را نمیبینید و بیشتر در ذهن خود سپری میکنید. پچپچهای ذهنی بسیار بیشتری وجود دارد و میتواند دشوار باشد. من و دکتر مولونی برای اولین بار با هم تماس چشمی برقرار کردیم و هر دو کاملاً احساساتی شدیم. من واقعاً ۲۰ سال بود که با هیچکس تماس چشمی برقرار نکرده بودم.
برنت چپمن اکنون میخواهد به ژاپن سفر کند، چرا که در صدر فهرست مکانهای دلخواه او برای بازدید است.
