باشگاه خبرنگاران جوان ـ مراسم رونمایی از کتاب گویای سردار بی‌بی مریم با حضور علی بخشی‌زاده، معاون صدا، حجابی کرلانگیچ سفیر ترکیه در ایران، احمد بیچر دبیر سوم سفارت ترکیه، عباس قنبری رئیس بنیاد ایران‌شناسی شعبه چهارمحال و بختیاری و جمعی از مدیران و پژوهشگران در سالن کنفرانس معاونت صدا برگزار شد.

علی بخشی‌زاده معاون صدا در این نشست گفت: «خداوند را شاکرم که در چنین جلسه معظم و شریف، در محضر بزرگان فرهنگ و هنر حضور دارم. زن ایرانی و زن مسلمان در طول تاریخ نشان داده که تدبیرگر و مدبر است. امام راحل فرمودند: از دامن زن، مرد به معراج می‌رود؛ این سخن باید با طلا نوشته شود. همین حقیقت کافی است تا دریابیم چرا دشمن، فعالیت نرم و فرهنگی خود را در کشور‌هایی که در برابر استعمار ایستاده‌اند، بر محور زن و خانواده متمرکز می‌کند.»

او افزود: «شبکه‌های اجتماعی وابسته به استعمارگران، امروز نقطه قوت انقلاب را نشانه گرفته‌اند. در سال ۱۴۰۱ کشور آبستن حوادثی بود که محور آن زن قرار گرفت و مسئله‌ای دروغین به حاکمیت نسبت داده شد. در حالی که خانواده همان فرد اعلام کرد حکومت نقشی در مرگ او نداشته است، دشمن همچنان آن را دستاویز قرار داد و کانون توجه خود را بر زنان گذاشت.»

بخشی‌زاده با اشاره به نمونه‌های روشن این جنگ نرم تصریح کرد: «خانم مهدیه اسفندیاری، که هشت سال در فرانسه اقامت داشت، تنها به جرم دفاع از مظلومان، ۹ ماه است در زندان انفرادی به سر می‌برد و تحت شدیدترین شکنجه‌های روانی قرار گرفته و حجاب از او گرفته شده است. آیا این همان آزادی ادعایی غرب است؟ این تناقض آشکار را باید با صدای بلند فریاد زد.»

معاون صدا در ادامه تحلیل خود گفت: «سؤال برای من این است که چرا نتانیاهوی ملعون در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه، زمانی که کشورش در فشار شدید قرار داشت، باز هم بر موضوع زن و شعار زن، زندگی، آزادی تأکید می‌کرد؟ پاسخ روشن است: دشمن برنامه‌ریزی دقیقی بر محور زن برای نسل آینده ما انجام داده است. آنان برای ما زحمت ایجاد می‌کنند، اما نمی‌توانند بر ما غلبه کنند؛ تاریخ گواه این واقعیت است.»

بی‌بی مریم؛ شخصیتی فراملی

در ادامه مهدی شاملو، مدیر ایران صدا، گفت: «بی‌بی مریم شخصیتی فراتر از مرز‌های ایران است؛ یک مبارز علیه استعمار و نمادی فرهنگی ـ بین‌المللی. او نماد مقاومت بود و آوازه‌اش از مرز‌های ایران فراتر رفت.» شاملو با اشاره به ایستادگی «وجیهه‌سادات حسینیان»، مجری صدا، هنگام حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان صدا و سیما، توضیح داد: «در فضای مجازی، ایشان را در کنار بی‌بی مریم در یک قاب قرار داده بودند. این هم‌نشینی، نشان‌دهنده روح مشترک مقاومت است.»

وی ادامه داد: «مجموعه ایران صدا در سال‌های اخیر کتاب‌های شاخصی تولید کرده، به‌ویژه آثار شخصیت‌محور با رویکرد تاریخی که یاد مبارزان و چهره‌های اثرگذار تاریخ را زنده می‌کند. پژوهش دکتر سلطانی در این کتاب، حاصل تلاش‌های گسترده‌ای است و اسناد آن به‌سادگی به دست نیامده است. امیدواریم با تداوم این مسیر، شخصیت‌های بیشتری برای نسل جوان معرفی شوند.»

تقدیر از میراث پژوهشی بی‌بی مریم

عباس قنبری، رئیس بنیاد ایران‌شناسی شعبه چهارمحال و بختیاری، با تقدیر از انتشار این کتاب صوتی گفت: «وطن‌دوستی بی‌بی مریم فقط محدود به جغرافیای ایران نبود. او در شرایطی که بسیاری از زنان هم‌عصرش سواد نداشتند، خاطرات خود را ثبت کرد و هم‌زمان با قلم و تفنگ مبارزه نمود. بی‌بی مریم همچون پدر شاعر و مؤمنش، و برادرانش سردار اسعد بختیاری و سمسام‌السلطنه، تأثیری بزرگ بر جامعه گذاشت.»

او افزود: «پژوهش درباره بی‌بی مریم ارزش آن را دارد که به زبان‌های مختلف ترجمه شود و به عنوان یک الگوی ملی و فراملی شناخته شود. آنچه ایران صدا انجام داده، بنیانی ارزشمند برای کار‌های پژوهشی آینده است.»

پژوهش ۲۰ ساله برای روایت یک زن تاریخ‌ساز

پریچهر سلطانی، نویسنده کتاب، نیز گفت: «سردار بی‌بی مریم بختیاری حاصل بیش از ۲۰ سال پژوهش است. این کتاب اسناد متعددی دارد که بسیاری از آنها برای نخستین بار منتشر می‌شوند. از جمله اسناد امپراتوری عثمانی که تأیید می‌کند بی‌بی مریم در جنگ جهانی اول، به فرمان آخوند خراسانی و نورالله اصفهانی در نزدیکی اصفهان با اشغالگران جنگیده است.»

او توضیح داد: «این کتاب در ۵۶۴ صفحه، سیمای بانویی خیرخواه، پیشرو و مجاهد را ترسیم می‌کند؛ زنی که مادر، خواهر و فرزند شهید است و همواره برای صلح، عمران کشور، دفاع از زنان و مبارزه با اشغالگران تلاش کرده است.»

نگاه سفیر ترکیه

حجابی کرلانگیچ، سفیر ترکیه در ایران، نیز با اشاره به تجربه مشترک ایران و ترکیه در مبارزه با استعمار گفت: «ما هم در اوایل سده بیستم با اشغال گسترده روبه‌رو شدیم و زنان بزرگی مانند ننه خاتون و قره فاطمه در خط مقدم ایستادند. بی‌بی مریم نیز یکی از این الگو‌های درخشان مقاومت است. ما یک ملت هستیم که برای دفاع از وطن از جان خود می‌گذریم.»

روایت گوینده کتاب

زرین کشاورز، گوینده کتاب گویا، نیز گفت: «خواندن این کتاب برای من تجربه‌ای خاص بود. متن کتاب چنان زنده است که احساس می‌کردم در میدان جنگ در کنار بی‌بی مریم حضور دارم. من اصالتاً لر هستم و خانواده‌ام نیز چنین تجربه‌ای از مقاومت داشته‌اند. علاقه‌ام به بی‌بی مریم از برنامه مهربانو آغاز شد و امروز مفتخرم صدای او باشم.»

در پایان این مراسم از عوامل تولید کتاب گویای سردار بی‌بی مریم تقدیر شد و نویسنده کتاب دو نسخه از اثر خود را به علی بخشی‌زاده، معاون صدا، و وجیهه‌سادات حسینیان، مجری صدا، اهدا کرد.

منبع: روابط عمومی معاونت صدا