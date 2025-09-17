امیدی، در برنامه «روی خط اقتصاد» بر اهمیت کیفیت ساختمان و محیط پیرامون آن تاکیدکرد.
وی تصریح کرد: دولت با توجه به حقوق شهروندان، به جای تمرکز صرف بر کمیت، به کیفیت سکونت توجه ویژه دارد.
تجربه و آسیبشناسی مسکن در دهههای گذشته
امیدی با اشاره به تجربیات گذشته، گفت: چهار دهه گذشته نشان داده که نگاه تکبعدی به مسکن باعث ایجاد بحران شده است. امروز دولت تلاش دارد تا با ایجاد استانداردهای کیفی در طراحی و ساخت، نیاز واقعی مردم را پاسخ دهد.
مسکن جامع؛ فراتر از ساختمان
وی افزود: مسکن تنها به ساختمان محدود نمیشود، بلکه خدمات زیربنایی و روبنایی، فضای سبز، مدرسه، درمانگاه و فضاهای تجاری خرد نیز باید در کنار آن فراهم شود. تنها در این صورت است که سکونتگاهها میتوانند محیط زندگی مناسبی برای مردم ایجاد کنند.
کیفیسازی نما و فضای داخلی واحدها
عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید از پروژه کیفیسازی ۵۱ هزار واحد در حال ساخت خبر داد و تاکید کرد: با بهرهگیری از استانداردهای معماری و مصالح مناسب، از نورگیری مناسب، دیوارهای حائل و اشرافیت فرهنگی واحدها اطمینان حاصل میکنیم تا مردم از کیفیت واقعی بهرهمند شوند.
همکاری دولت و جامعه حرفهای برای شهرهای مدرن
امیدی خاطرنشان کرد: با مشارکت مهندسان ایرانی، بخش تخصصی دولت و جامعه حرفهای، شهرهای جدید با کیفیت مناسب و امکانات کامل ایجاد خواهند شد و مردم میتوانند از استانداردهای مطلوب زندگی بهرهمند شوند.
وی گفت: امسال حدود ۳۰ همت منابع داخلی برای تکمیل خدمات زیربنایی شهرهای جدید هزینه خواهد شد تا مدرسه، درمانگاه، فضای سبز و امکانات اولیه در دسترس ساکنان قرار گیرد. هدف این است که مسکن نه تنها محل زندگی، بلکه محیطی شایسته و آرامشبخش برای مردم باشد.