قیمت نفت در معاملات اولیه روز چهارشنبه، با وجود افزایش یک درصدی روز قبل به دلیل حملات پهپادی اوکراین به روسیه، تقریبا ثابت ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت در معاملات اولیه روز چهارشنبه، پس از افزایش بیش از ۱ درصدی در جلسه قبل به دلیل حملات پهپادی به بنادر و پالایشگاه‌های روسیه، با ثبات بود، در حالی که معامله‌گران در انتظار کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) هستند.

تا ساعت ۰۱:۱۴ به وقت گرینویچ، قیمت نفت برنت با یک سنت کاهش به ۶۸.۴۶ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با یک سنت کاهش به ۶۴.۵۱ دلار در هر بشکه رسید.

رویترز روز سه‌شنبه به نقل از سه منبع در صنعت نفت گزارش داد که شرکت ترانس‌نفت ، انحصارگر خطوط لوله نفت در روسیه، به تولیدکنندگان هشدار داده است که ممکن است مجبور به کاهش تولید شوند. این هشدار در پی حملات پهپادی اوکراین به بنادر صادرات و پالایشگاه‌های نفتی صورت گرفته است.

قیمت نفت در جلسه قبلی به دلیل نگرانی‌ها از اختلال در عرضه روسیه، بیش از ۱ درصد افزایش یافته بود.

از سوی دیگر معامله‌گران در انتظار نتایج نشست فدرال رزرو هستند که روز سه‌شنبه آغاز و امروز چهارشنبه به پایان می‌رسد، به طور گسترده انتظار می‌رود که بانک مرکزی آمریکا امروز چهارشنبه نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه کاهش دهد، که این اقدام می‌تواند اقتصاد را تحریک کرده و تقاضا برای سوخت را افزایش دهد.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در آی. جی ، گفت که تمرکز بازار بر این خواهد بود که چند عضو با استفن میران برای کاهش ۵۰ واحدی نرخ بهره مخالفت خواهند کرد.

منبع: العربیه