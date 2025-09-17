باشگاه خبرنگاران جوان - ۲۷ شهریور ماه، روز ملی شعر و ادب پارسی، به مناسبت سالروز درگذشت استاد شهریار در تقویم ملی ایران ثبت شده است. این روز به عنوان یکی از مهمترین رویداد‌های فرهنگی و ادبی کشورمان به شمار می‌رود. مهم‌ترین اثر شهریار منظومه حیدربابایه سلام (سلام به حیدربابا) است که از شاهکار‌های ادبیات ترکی آذربایجانی این شاعر نامی محسوب می‌شود.این روز به افتخار استاد شهریار، یکی از بزرگ‌ترین شاعران معاصر ایران و به منظور ارج نهادن به زبان و ادبیات فارسی انتخاب شده است.

به همین منظور باشگاه خبرنگاران جوان از شما دوستداران شعر و ادبیات پارسی دعوت می‌کند تا گوشه‌هایی از شعرخوانی خود را با فیلم (به صورت افقی و بدون لوگو) و تصاویر تهیه کنید و با ما به اشتراک بگذارید.

