باشگاه خبرنگاران جوان به مناسبت روز ملی شعر و ادبیات پارسی از شما دوستداران زبان و ادبیات دعوت می‌کند تا سروده‌های خود را با ما به اشتراک بگذارید.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۲۷ شهریور ماه، روز ملی شعر و ادب پارسی، به مناسبت سالروز درگذشت استاد شهریار در تقویم ملی ایران ثبت شده است. این روز به عنوان یکی از مهمترین رویداد‌های فرهنگی و ادبی کشورمان به شمار می‌رود.  مهم‌ترین اثر شهریار منظومه حیدربابایه سلام (سلام به حیدربابا) است که از شاهکار‌های ادبیات ترکی آذربایجانی این شاعر نامی محسوب می‌شود.این روز به افتخار استاد شهریار، یکی از بزرگ‌ترین شاعران معاصر ایران و به منظور ارج نهادن به زبان و ادبیات فارسی انتخاب شده است.
به همین منظور باشگاه خبرنگاران جوان از شما دوستداران شعر و ادبیات پارسی دعوت می‌کند تا گوشه‌هایی از شعرخوانی خود را با فیلم (به صورت افقی و بدون لوگو) و تصاویر تهیه کنید و با ما به اشتراک بگذارید.
شماره تلفن ۰۹۳۰۳۰۰۱۹۴۷ را در گوشی همراه خود ذخیره و از طریق نرم افزار بله، ایتا، تلگرام، واتساپ و روبیکا تصاویر و فیلم‌های خود را برای ما ارسال کنید.
عکس‌ها و ویدئو‌های مربوط به رویداد‌های خبری و اتفاقات جالب پیرامون خود را برای انتشار در سایت و شبکه‌های اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان از طریق شناسه Shahrvandyjc@ (شماره ۰۹۳۰۳۰۰۱۹۴۷) یا از طریق صفحه صدای مردم برای ما ارسال کنید.
نکته مهم: هنگام عکاسی یا فیلم‌برداری، تلفن همراه خود را به صورت افقی بگیرید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان،
من در جامعه ما مشاهده می‌کنم جوانان یا عده‌ای از ساير سنين، جامه هایی به تن می‌کنند که واژه های لاتین روی آنها حک شده،البته‌ فکر می‌کنم اثر آنها معانی آن را درک نمی‌کنند به عنوان‌ مثال پشت پيراهن جوانی ای واژه لاتین نوشته شده بود که ترجمه آن ديوانه واحمق بود،
پیشنهاد من با کسانی که مایل به همکاری در این مورد هست،این‌است بهترین مارک تیشرت را با سایز همه پوش تولید ورو یا پشت ان به جای این مزخرفات لاتین شعر زیبای فارسی نمونه عکس فردوسی باشعر زیبا وبا مفهوم
توانا بود هرکه دانا بود با خط زیبای نستعلیق نوشته شود
