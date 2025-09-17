باشگاه خبرنگاران جوان ـ سرهنگ فیروز کشیر در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: در نیمه دوم سال، طولانی‌تر شدن شب و کاهش ساعات روشنایی باعث می‌شود موتورسواران ناگزیر به آشکارسازی وسیله نقلیه خود شده تا با بازتاب نور خودروها، سایر رانندگان از حرکت و عبور آنها مطلع شوند.

این مقام پلیس راهور با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین خطر حوادث در بازه‌های زمانی مشخص رخ می‌دهد، خاطرنشان کرد: بین ساعت ۴ تا ۸ صبح حدود ۱۳ درصد حوادث، ۸ تا ۱۲ ظهر ۱۳ درصد، ۱۲ تا ۱۶ ظهر حدود ۱۴ درصد و ۱۶ تا ۲۰ شب نیز ۱۵ درصد از تصادفات ثبت شده است.

توصیه ویژه به گروه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال و اهمیت کلاه ایمنی

سرهنگ کشیر توصیه کرد: گروه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال باید در وهله نخست قوانین و مقررات رانندگی مخصوص موتورسواران را رعایت و همواره با مسئولیت اجتماعی رانندگی کنند.

وی تأکید کرد: استفاده از کلاه ایمنی استاندارد می‌تواند تا ۸۰ درصد از شدت ضربه به سر و گردن جلوگیری کند و استفاده از این کلاه، جان موتورسوار و ترک‌نشین را محفوظ نگه می‌دارد.

مراقبت از فرزندان در مسیر مدرسه

این مقام پلیس راهور با اشاره به نزدیک شدن بازگشایی مدارس افزود: پدرانی که فرزندشان را با موتورسیکلت به مدرسه می‌برند یا بازمی‌گردانند، حتماً باید از کلاه ایمنی برای خود و فرزندشان استفاده کنند تا کودکان ایمن بمانند.

سرهنگ کشیر اظهار کرد: کودک یا نوجوانی که امروز ترک موتورسیکلت شما نشسته، آینده این کشور است و رعایت ایمنی و قوانین ساده امروز، تضمینی برای آینده‌ای روشن‌تر برای وی و کشور است.

منبع: ایرنا