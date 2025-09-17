باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در قالب طرح حامی، ۲ هزار و ۱۴۵ کلاس درس و ۲۸ هزار و ۳۵۲ کارگاه تابستانی در دو نوبت برگزار شد. نوبت اول ویژه دانش‌آموزانی بود که در دروس فارسی، ریاضی و علوم عملکرد نیازمند تلاش یا قابل قبول داشتند. این دانش‌آموزان در محیطی مثبت و با حمایت ویژه مورد آموزش قرار گرفتند که نتیجه آن کاهش ۴۹ درصدی تعداد دانش‌آموزان نیازمند تلاش بود.

حکیم زاده ادامه داد: استان سیستان و بلوچستان یکی از استان‌های پیشرو در اجرای طرح حامی بوده و نتایج مثبت این طرح در این منطقه مشهود است.

معاون ابتدایی آموزش و پرورش اظهار کرد: امسال تصمیم داریم تا از آغاز سال تحصیلی، برنامه‌های ویژه‌ای برای طرح حامی داشته باشیم و منتظر نتایج ارزشیابی نوبت اول نخواهیم ماند.

رضوان حکیم زاده گفت: اگرچه آمار تفکیکی در دسترس نیست، اما در گزارشی که اخیراً تهیه شده، بهبود وضعیت آموزش در استان‌های محروم به وضوح قابل مشاهده است.