به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- مجتبی یوسفی با اشاره به تداوم آلودگی ناشی از آتشسوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم اظهار کرد: متاسفانه همچنان شاهد آلودگی هوا در پی آتشسوزی بخش عراقی تالاب هورالعظیم هستیم و تنها حرفی که میزنند این است که در پاییز مشکل مشکل آتشسوزی و دودی که نفس مردم خوزستان را تنگ کرده است، حل میشود.
وی با اشاره به فعالیت دو روزه هواپیمای آبپاش برای مهار آتش در تالاب افزود: زمانی که هواپیمای آبپاش وارد استان خوزستان شد، با آن عکس گرفتند، اما حالا پاسخ دهند که چه کسی باید پاسخگوی این وضعیت باشد؟ متاسفانه بسیاری اوقات میبینیم کارها به سمت روندی تبلیغاتی و تشریفاتی میرود.
نماینده اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرسایشی شدن این وضعیت آلودگی گفت: نفس مردم خوزستان تنگ است و حتما این مساله را در صحن علنی مطرح میکنیم.
وی در خصوص نبود تصمیمگیریهای کوتاهمدت مانند کاهش ساعات اداری یا دورکاری گفت: این وضعیت به دلیل توجه به موضوعات بیارزش و حاشیهای است و به اصل موضوع که سلامت مردم است توجه نمیشود.
یوسفی ادامه داد: ما نمایندگان مردم در مورد طرح سوال و استیضاح در دولتهای مختلف اقدام کردیم و استیضاح یک وزیر و طرح سوال دو وزیر را در دولت شهید رئیسی انجام دادیم. حتی زمانی که استاندار وقت، کوتاهی میکرد به سرعت تذکر میدادیم؛ بنابراین نگاه ما سیاسی نیست و سلامت مردم برای ما اهمیت دارد.
وی بیان کرد: با توجه به این وضعیت، به وزارت امور خارجه و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست کشور تذکر دادیم و این مساله پیگیری میشود، زیرا باید برای سلامت مردم خوزستان و غرب کشور ارزش قائل شوند.
یوسفی گفت: آنهایی که ورود هواپیمای آبپاش را به عنوان یک دستاورد مطرح کردند و گفتند مشکلات آلودگی هوا و آتشسوزی هورالعظیم حل شده است، باید در مورد این وضعیت توضیح دهند. آنهایی که استفاده از هواپیمای آبپاش را به عنوان فتحالفتوح اعلام کردند، چرا حالا که هیچ اقدامی انجام نمیشود، سکوت کردهاند؟
وی بیان کرد: از ابزار نظارتی خود استفاده میکنیم و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی این مساله را دنبال میکنیم.
یوسفی در مورد بنبست در مدیریت هورالظعیم گفت: در هورالعظیم، مسئولان اجرایی توانایی اجرا ندارند.
منبع صدا و سیما