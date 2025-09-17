سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان در دیدار با هیئت اقتصادی ایران در کابل، از مقاومت ایران در برابر آنچه «تجاوزات رژیم صهیونیستی» خواند، قدردانی و این اقدام را شایسته دفاع از ملت فلسطین توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان در دیدار با هیئت اقتصادی ایران در کابل، از مقاومت و حمایت جمهوری اسلامی ایران در برابر آنچه «تجاوزات رژیم صهیونیستی» خواند، قدردانی کرد.

نورالدین عزیزی در این نشست گفت: «از استقامت و پایداری ایران در برابر تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی قدردانی می‌کنیم.»

وی افزود که این رژیم به صورت مداوم به کشورهای اسلامی حمله می‌کند و نظم و امنیت جهان را بر هم زده است.

عزیزی همچنین اقدام ایران برای حمایت از ملت فلسطین را شایسته تشکر و قدردانی دانست.

این در حالی است که پیش از این نیز عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان، پیروزی ایران در جنگ دوازده روزه با اسرائیل را تبریک گفته بود.

هیئت بلندپایه ایران به ریاست سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری با حکومت کنونی افغانستان به کابل سفر کرده است.