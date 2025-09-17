ایرانیان ساکن خارج از کشور طبق فرآیند‌های اعلام شده می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند

براساس فرآیندهای اعلامی از سوی گمرک متقاضیان و ایرانیان خارج از کشور می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند که‌ بر این اساس افراد مشمول تبصره ۱ ماده ۲ این مصوبه به شرح زیر است .

الف ) ایرانیان خارج از کشور دارای تابعیت ایرانی و دارای اقامت خارج از کشور مشمول تعریف ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی دارای حداقل سن ۱۸ سال تمام که اقامت آنها تا تاریخ ابلاغ مصوبه ۱۴۰۴/۳/۲۱ در خارج از کشور شروع شده باشد. به تشخیص وزارت امور خارجه و حداقل یک روز در سال ۱۴۰۴ اقامت داشته باشد.

ب) مامورین ثابت تمامی دستگاههای لشگری و کشوری خارج از کشور تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به تشخیص وزارت امور خارجه 

۲- افتتاح ثبت سفارش از این محل تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ امکان پذیر است.

۳-  خودروهای خریداری شده از مصادیق رویه بدون انتقال ارز است. صرفاً ثبت سفارش این افراد به صورت بدون انتقال ارز از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام خواهد شد.

ساز و کار ثبت سفارش خودروهای خریداری شده بعد از تاریخ مصوبه بجز مامورین دولتی از محل حساب ارزی خود و دیگران پس از هماهنگی با بانک مرکزی پیاده سازی خواهد شد.

۴- به استناد بند ۵ مصوبه شماره ۲۰۷۵۰ ت ۶۳۷۷۷ هـ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱۰ هیات وزیران واردات از محل ارز سپرده خود و دیگران با تایید منشاء ارز توسط شبکه بانکی و واردات از محل ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مشمول ضوابط مربوط به سهمیه ارزی نمی شود.

۵- فرایند درخواست اشخاص مشمول در سامانه وزارت امور خارجه انجام شده و در زمان ثبت سفارش به صورت سیستمی توسط سامانه جامع تجارت از سامانه وزارت خارجه استعلام می شود.

۶- برندها و مدل‌های مجاز خودروهای سواری توسط وزارت صمت اعلام شود.

۷- ثبت سفارش خودروی سواری نو  کارکرده حداکثر تا ۵ سال ساخت امکان پذیر است.

۸- واردات خودرو توسط افراد مشمول صرفاً یک خودرو است.

 

 

