باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تصادف دو ماشین پرنده نمایشگاه هوایی چین + فیلم

دو ماشین پرنده نمایشگاه هوایی چین در پرواز تمرینی تصادف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دو ماشین پرنده ساخت شرکت «اکسپنگ» چین هنگام پرواز تمرینی در نمایشگاه هوایی چانگچون با هم برخورد و یک نفر را زخمی کردند.

 

مطالب مرتبط
تصادف دو ماشین پرنده نمایشگاه هوایی چین + فیلم
young journalists club

استفاده از ربات پستچی در روسیه + فیلم

تصادف دو ماشین پرنده نمایشگاه هوایی چین + فیلم
young journalists club

ماشین پرنده با قیمت ۹۲ هزار دلار + فیلم

تصادف دو ماشین پرنده نمایشگاه هوایی چین + فیلم
young journalists club

اولین خودرویی که با صفحه نمایش لمسی تولید شد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تصاویر و جزئیات اصابت موشک‌های ایرانی که سانسور نماند + فیلم
۵۶۱۶

تصاویر و جزئیات اصابت موشک‌های ایرانی که سانسور نماند + فیلم

۲۶ . شهريور . ۱۴۰۴
روایتی از بازگشت نسل Z آمریکا به پوشش با حفظ عفاف + فیلم
۹۶۱

روایتی از بازگشت نسل Z آمریکا به پوشش با حفظ عفاف + فیلم

۲۶ . شهريور . ۱۴۰۴
با خبرنگاری خوداتکا تحول در حوزه اطلاع‌رسانی را فراهم می‌کنیم + فیلم
۸۷۷
معاون سیاسی صداوسیما:

با خبرنگاری خوداتکا تحول در حوزه اطلاع‌رسانی را فراهم می‌کنیم + فیلم

۲۶ . شهريور . ۱۴۰۴
پایان یک جاسوس فروشنده اطلاعات حساس به رژیم صهیونیستی + فیلم
۷۴۶

پایان یک جاسوس فروشنده اطلاعات حساس به رژیم صهیونیستی + فیلم

۲۶ . شهريور . ۱۴۰۴
روزی که نتانیاهو لبنان را به آزمایشگاه جنگ سایبری تبدیل کرد + فیلم
۶۷۷

روزی که نتانیاهو لبنان را به آزمایشگاه جنگ سایبری تبدیل کرد + فیلم

۲۶ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.