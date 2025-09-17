شهروندخبرنگار ما به مناسبت سالروز ورود حضرت معصومه (س) به شهر مقدس قم فیلم و تصاویری از برگزاری ایستگاه صلواتی در این شهر را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با ۲۳ ربیع الاول، ایستگاه صلواتی با حضور پرشور مردم شهرستان قم برگزار شد. گفتنی است این بانوی مکرم اسلام که به قصد دیدار برادر خود امام رضا (ع) از مدینه راهی ایران شد و بعد از بیماری در شهر ساوه، قصد سفر به قم به عنوان پایگاه شیعیان کردند و در ۲۳ ربیع الاول سال ۲۰۱ هجری قمری وارد شهر مقدس قم شدند و بعد از ۱۷ روز سکونت در این شهر، دیده از جهان فروبستند و شیعیان را در ماتم خود به سوگ نشاندند.
به همین مناسبت مردم دیندار و متدین شهر مقدس قم با برپایی ایستگاه صلواتی به این بانوی مکرم اسلام ادای احترام کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: اکبر بخشی - قم

برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم

برپایی ایستگاه صلواتی

برپایی ایستگاه صلواتی

برپایی ایستگاه صلواتی

برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت سالروز ورود حضرت معصومه(س)

برپایی ایستگاه صلواتی

برپایی ایستگاه صلواتی

برپایی ایستگاه صلواتی

برپایی ایستگاه صلواتی

برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم

برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت سالروز ورود حضرت معصومه(س) به قم

