باشگاه خبرنگاران جوان - هادی باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: پیش‌بینی می‌شود ۲ میلیون و ۵۰۰ تن مرکبات امسال از باغات این استان برداشت و روانه بازار خواهند شد که سهم پرتقال دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن و سهم نارنگی نیز ۳۰۰ هزار تن است.

او با بیان اینکه بیش از دو سوم باغات استان مازندران مربوط به مرکبات است، افزود: مرکبات استان مازندران علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی بویژه پایتخت به کشور‌های حاشیه دریای خزر از جمله روسیه، بلاروس، آذربایجان، تاجیکستان، ترکمنستان و همچنین کشور‌های حاشیه خلیج فارس مانند امارات، از سمت غرب نیز به کشور عراق و از شرق به کشور افغانستان صادر شده و برای کشور ارزآوری بالایی به همراه دارند.

مازندران با داشتن ۱۲۰ هزار هکتار باغ مرکبات نقش قابل تاملی در تولید این محصول برعهده دارد. مرکبات مازندران پس از برنج دومین محصول مهم اقتصادی و منبع درآمد کشاورزان این استان است؛ محصولی که توانسته نظر مصرف‌کنندگان کشور‌های اوراسیا و چین را نیز جلب کند.

۲۰ هزار هکتار از باغات مرکبات استان مازندران نیز به کشت نارنگی اختصاص دارد و در این بین نارنگی‌های زودرس شامل ارقام ایواساکی، میاگاوا، اکتیو و هوشیموتو به طور معمول از دهه دوم شهریورماه برداشت و برای عرضه روانه بازار می‌شوند.

منبع:جهاد کشاورزی مازندران