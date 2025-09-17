باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تصاویری از آوارگی اجباری مردم از شهر غزه به مناطق مرکزی و جنوبی + فیلم

تصاویری دردناک از آوارگی اجباری مردم از شهر غزه به مناطق مرکزی و جنوبی را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - هزاران نفر از مردم غزه که در این شهر مانده اند در پی تشدید حملات رژیم صهیونیستی با وجود کمبود سرپناه و نا امن بود.
 
