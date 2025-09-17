نمایش «به وقت سحر» به نویسندگی و کارگردانی اصغر گروسی در فصل پاییز روی صحنه نمایش می‌رود.

 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - حوزه هنری انقلاب اسلامی پنج گروه نمایشی با موضوع جنگ تحمیلی دوازده روزه را تحت عنوان پروژه "سجیل" معرفی کرد. نمایش "به وقت سحر" یکی از آثار نمایشی در این پروژه است که به گفت‌وگو با کارگردان این اثر پرداختیم.

اصغر گروسی نویسنده و کارگردان نمایش "به وقت سحر" بیان کرد: در جنگ ۱۲ روزه، بی‌انصافی است اگر حق مردمان پایتخت نشین را نادیده بگیریم؛ زیرا بیشترین فشار و تهاجمات به شهر تهران صورت گرفت. واقعیت این است که در جنگ تحمیلی هشت ساله بیشتر اهالی خوزستان جنگ را درک کردند، اما امروز شاهد این اتفاق در تهران بودیم. این بار مردم تهران با اعتماد به نفس، ایمان و مقاومت مقابل اتفاقات و رژیم صهیونیستی ایستادگی کردند. می‌دانیم در این ایستادگی بسیاری از مردم در خانه‌هایشان ماندند و بسیاری از کودکان دچار ترس و اضطراب شدند. معتقدم ایستادگی همیشه اسلحه به دست بودن نیست. 

وی از داستان نمایش "به وقت سحر" گفت: نمایش "به وقت سحر" به داستان یک خانواده پایتخت نشین می‌پردازد. کودکی که تحولات جنگ ۱۲ روزه را با ذهن کودکانه خود تحلیل می‌کند و در عین حال ذهنیتی از جنگ ندارد و دیگران مانند پدربزرگ و مادر وی سعی می‌کنند آن را با مفاهیم جنگ آشنا کنند.

وی افزود: ما در جنگ ۱۲ روزه با تفاوت حدودا یک هفته‌‌ای وارد محرم شدیم. لذا در ایم نمایش کودکی را می‌بینیم که توجه بیشتری به رفتارهای پدربزرگش دارد و شاید حتی امسال پدر بزرگ وی تدارک بیشتری برای مراسمات محرم تا خواندن روضه مفصل می‌بیند. لذا کودک انگیزه بیشتری پیدا می‌کند تا در کنار پدر بزرگ باشد. در حین داستان کودک پدرش را از دست می‌دهد و در " به وقت سحر" ما قصه تدوام خون شهدا را از کربلا تا امروز می‌بینم.

گروسی در پاسخ به این سوال که چرا عنوان "به وقت سحر" را برای این نمایش انتخاب کردید؟ گفت: چون دیالوگی در نمایش وجود دارد که پسر بچه از پدربزرگش می‌پرسد؛ وقتی دلم برای پدرم تنگ می‌شود چه کنم؟ پدر بزرگ می‌گوید: نماز شکر بخون، چون وقتی انسان حالش خوبه با خدا حرف میزنه. 

وی ادامه‌داد: ابتدای نمایش ما از زمان سحری است که کودک همزمان با پدربزرگ بیدار می‌شود و این سحر، سحری است که جنگ شروع شده و پایان نمایش به وقت سحری است که خبر فوت کودک به گوش می‌رسد.

نویسنده و کارگردان نمایش" به وقت سحر" از فعالیت این روزهای گروه نمایشی گفت: این روزها درحال کامل کردن گروه هستیم. ما ادیت‌هایی روی نمایشنامه انجام دادیم. باید سعی کنیم نمایش را از جریان شعار زدگی دور کنیم و تلاش کنیم تا نمایش را به جریان روزمره زندگی در آن جنگ ۱۲ روز و پس از آن نزدیک کنیم. به هرحال ما به زندگی خود ادامه می‌دهیم و چاره ای جز این‌ نداریم. شاید اگر این اتفاق و جنگ در کشور دیگری رخ می‌داد آن‌ها دچار فلج می‌شدند و اتفاقات دیگری به لحاظ اقتصادی برایشان رخ می‌داد. ما متن نمایشنامه را آماده کردیم، اکنون درحال تکمیل پروسه کار هستیم تا ان‌شاءالله به مرحله اجرا برسیم. مرحله اجرای نمایش طی زمان‌بندی‌ای رخ خواهد داد و این پنج نمایش طی فواصلی روی صحنه خواهند رفت.

وی تاکید کرد: اینکه چه زمانی آثار روی صحنه بروند تصمیم حوزه هنری خواهد بود که نمایش‌های پروژه سجیل وارد جشنواره شوند یا خیر. تا جایی که اطلاع دارم قرار است تماشاخانه‌های حوزه هنری در خیابان سمیه و دو سالن مرکزی تئاتر شهر یا ایرانشهر اجرای نمایش‌ها را داشته باشیم‌. همچنین گمانه زنی شده که شاید یک تور استانی برای نمایش‌ها در نظر گرفته شده است.

برچسب ها: هنرهای نمایشی ، تئاتر ایران
خبرهای مرتبط
در گفت‌وگو باباشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
کارگاه‌های جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی، یادآور سنت‌های از یاد رفته است
مدیر عامل انجمن هنر‌های نمایشی ایران:
تئاتر بخش جدایی‌ناپذیر فرهنگ ایران زمین است
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
هزینه تولید تئاتر بالاست/ اهمیت حضور مخاطب مطالبه‌گر نسبت به مخاطب منفعل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«یوز» از ۲ مهر به سینما‌ها می‌آید/ یک سفر پرماجرا با یوز ایرانی
نشان «پارسی جان ملی» به محمد مناجاتی اهدا شد
اجرای طرح خبرنگاری خوداتکا در خبرگزاری صداوسیما آغاز شد
اکران فیلم سینمایی «اشک هور» در قطعه شهدا
«زنگ امید» به صدا درآمد؛ روایت نوجوانانی که تسلیم نشدند
آخرین اخبار
نشان «پارسی جان ملی» به محمد مناجاتی اهدا شد
اجرای طرح خبرنگاری خوداتکا در خبرگزاری صداوسیما آغاز شد
«زنگ امید» به صدا درآمد؛ روایت نوجوانانی که تسلیم نشدند
اکران فیلم سینمایی «اشک هور» در قطعه شهدا
«یوز» از ۲ مهر به سینما‌ها می‌آید/ یک سفر پرماجرا با یوز ایرانی
آثار بخش صحنه‌ای جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی اعلام شد
اطلاعیه سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور در خصوص اعلام نتایج سومین آزمون کتبی صلاحیت حرفه‌ای سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره سال ۱۴۰۴
ویژگی بارز اشعار استاد شهریار + فیلم
جدید‌های هفته در آخرین روز‌های تابستان معرفی شد
«دوبرو» از افق؛ روایتی از شهید ایرانی در بوسنی
هویت و عدالت، ۲ بال پرواز و پیشرفت
حدادیان: عظمت مردم ایران در جنگ ۱۲ روزه جهان را شگفت‌زده کرد
جبلی: مدرسه تلویزیونی ایران همزمان با بازگشایی مدارس راه اندازی می‌شود
جان پناه روایتی از جانفشانی خانواده دانشمندان هسته‌ای/ جنگ ۱۲ روزه روی صحنه تئاتر
معاون‌گردشگری: بهترین ابزار مقابله با ایران‌هراسی ساخت مستند از جاذبه‌های ایران است
اکران نسخه ترمیم شده «باشو غریبه کوچک» در موزه سینما
پوستر سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان رونمایی شد
تقدیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان اوقاف از رادیو اربعین در دو مراسم جداگانه
بازگشت سینمای کلاسیک به شبکه نمایش سیما
معرفی دبیر جشنواره هنرهای تجسمی فجر تا هفته آینده/ دبیر جشنواره تجسمی فجر به زودی معرفی می‌شود
خاطره شنیدنی بازیگر «۲۳ نفر» از حضور حاج قاسم سلیمانی در پشت صحنه فیلم + فیلم
«به وقت سحر» روایتی از جنگ ۱۲ روزه در تهران
یک جایزه و سه حضور جهانی برای انیمیشن «چاوک»  
زن ایرانی در تاریخ همواره تدبیرگر بوده است/ دشمنان با محوریت زن به جنگ فرهنگی آمده‌اند
حضور انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان در نمایشگاه کتاب بغداد
«تایپیست هنرمند»؛ داستانی از خلاقیت در قاب شبکه نمایش