باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - حوزه هنری انقلاب اسلامی پنج گروه نمایشی با موضوع جنگ تحمیلی دوازده روزه را تحت عنوان پروژه "سجیل" معرفی کرد. نمایش "به وقت سحر" یکی از آثار نمایشی در این پروژه است که به گفتوگو با کارگردان این اثر پرداختیم.
اصغر گروسی نویسنده و کارگردان نمایش "به وقت سحر" بیان کرد: در جنگ ۱۲ روزه، بیانصافی است اگر حق مردمان پایتخت نشین را نادیده بگیریم؛ زیرا بیشترین فشار و تهاجمات به شهر تهران صورت گرفت. واقعیت این است که در جنگ تحمیلی هشت ساله بیشتر اهالی خوزستان جنگ را درک کردند، اما امروز شاهد این اتفاق در تهران بودیم. این بار مردم تهران با اعتماد به نفس، ایمان و مقاومت مقابل اتفاقات و رژیم صهیونیستی ایستادگی کردند. میدانیم در این ایستادگی بسیاری از مردم در خانههایشان ماندند و بسیاری از کودکان دچار ترس و اضطراب شدند. معتقدم ایستادگی همیشه اسلحه به دست بودن نیست.
وی از داستان نمایش "به وقت سحر" گفت: نمایش "به وقت سحر" به داستان یک خانواده پایتخت نشین میپردازد. کودکی که تحولات جنگ ۱۲ روزه را با ذهن کودکانه خود تحلیل میکند و در عین حال ذهنیتی از جنگ ندارد و دیگران مانند پدربزرگ و مادر وی سعی میکنند آن را با مفاهیم جنگ آشنا کنند.
وی افزود: ما در جنگ ۱۲ روزه با تفاوت حدودا یک هفتهای وارد محرم شدیم. لذا در ایم نمایش کودکی را میبینیم که توجه بیشتری به رفتارهای پدربزرگش دارد و شاید حتی امسال پدر بزرگ وی تدارک بیشتری برای مراسمات محرم تا خواندن روضه مفصل میبیند. لذا کودک انگیزه بیشتری پیدا میکند تا در کنار پدر بزرگ باشد. در حین داستان کودک پدرش را از دست میدهد و در " به وقت سحر" ما قصه تدوام خون شهدا را از کربلا تا امروز میبینم.
گروسی در پاسخ به این سوال که چرا عنوان "به وقت سحر" را برای این نمایش انتخاب کردید؟ گفت: چون دیالوگی در نمایش وجود دارد که پسر بچه از پدربزرگش میپرسد؛ وقتی دلم برای پدرم تنگ میشود چه کنم؟ پدر بزرگ میگوید: نماز شکر بخون، چون وقتی انسان حالش خوبه با خدا حرف میزنه.
وی ادامهداد: ابتدای نمایش ما از زمان سحری است که کودک همزمان با پدربزرگ بیدار میشود و این سحر، سحری است که جنگ شروع شده و پایان نمایش به وقت سحری است که خبر فوت کودک به گوش میرسد.
نویسنده و کارگردان نمایش" به وقت سحر" از فعالیت این روزهای گروه نمایشی گفت: این روزها درحال کامل کردن گروه هستیم. ما ادیتهایی روی نمایشنامه انجام دادیم. باید سعی کنیم نمایش را از جریان شعار زدگی دور کنیم و تلاش کنیم تا نمایش را به جریان روزمره زندگی در آن جنگ ۱۲ روز و پس از آن نزدیک کنیم. به هرحال ما به زندگی خود ادامه میدهیم و چاره ای جز این نداریم. شاید اگر این اتفاق و جنگ در کشور دیگری رخ میداد آنها دچار فلج میشدند و اتفاقات دیگری به لحاظ اقتصادی برایشان رخ میداد. ما متن نمایشنامه را آماده کردیم، اکنون درحال تکمیل پروسه کار هستیم تا انشاءالله به مرحله اجرا برسیم. مرحله اجرای نمایش طی زمانبندیای رخ خواهد داد و این پنج نمایش طی فواصلی روی صحنه خواهند رفت.
وی تاکید کرد: اینکه چه زمانی آثار روی صحنه بروند تصمیم حوزه هنری خواهد بود که نمایشهای پروژه سجیل وارد جشنواره شوند یا خیر. تا جایی که اطلاع دارم قرار است تماشاخانههای حوزه هنری در خیابان سمیه و دو سالن مرکزی تئاتر شهر یا ایرانشهر اجرای نمایشها را داشته باشیم. همچنین گمانه زنی شده که شاید یک تور استانی برای نمایشها در نظر گرفته شده است.