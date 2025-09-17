رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان از آغاز توزیع تعداد هفت هزار و ۳۰۰ جلد کتاب درسی دوره‌های مختلف تحصیلی دانش آموزان با نیاز‌های ویژه در سطح استان خبر داد.

باشگاه خبرنگارا ن جوان؛ پریسابهرامی - اقبال خانی، رئیس اداره آموزش وپرورش استثنایی استان  با اشاره به وضعیت توزیع کتاب‌های درسی گفت:  همه ظرفیت‌ها در این حوزه آماده شده‌اند تا سال تحصیلی جدید با نشاط و پویایی و با شعار «توسعه عدالت آموزشی، برای ایران، برای مدرسه» برای دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه استان آغاز شود.

خانی با تأکید بر اهمیت هماهنگی و نظارت دقیق بر روند اجرای پروژه مهر، افزود: هدف از ساماندهی ثبت‌نام و توزیع متمرکز کتاب‌های درسی، دسترسی به موقع دانش‌آموزان به منابع آموزشی و آغاز سال تحصیلی بدون دغدغه است.

وی با تأکید بر استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای خدمت‌رسانی به دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه، تأکید کرد: تعمیر و رنگ‌آمیزی مدارس، تأمین تجهیزات آموزشی و رفاهی متناسب با نیاز هر مدرسه، از اولویت‌های اجرایی پروژه مهر است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان خاطرنشان کرد: خوشبختانه با برنامه‌ریزی صورت گرفته هیچ کمبودی در حوزه کتاب‌های درسی وجود ندارد و کتاب‌ها طبق برنامه زمان‌بندی شده، به مدارس تحویل و از طریق مدیران و عوامل اجرایی در اختیار دانش‌آموزان قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: دانش‌آموزانی که در سامانه کتب درسی آموزش و پرورش ثبت‌نام کرده‌اند، می‌توانند از هفته آینده با مراجعه به مدارس محل تحصیل خود، کتاب‌ها را دریافت کنند.

خانی همچنین تأکید کرد: همکاری مدیران مدارس، معلمان و عوامل اجرایی در این زمینه بسیار مؤثر بوده و تلاش شده است کتاب‌ها به موقع به دست دانش‌آموزان برسد تا در سال تحصیلی جدید دانش آموز بدون کتاب و کلاس بدون معلم در این حوزه نداشته باشیم.

