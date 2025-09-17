باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - همزمان با تشدید حملات ارتش رژیم تروریستی اسرائیل به نوار غزه، الجزیره گزارش داد که «ارتباطاتو اینترنت در بخش‌های بزرگی از شهر غزه قطع شده است.»

در ادامه تجاوزات رژیم تروریستی اسرائیل به نوار غزه، امروز ارتش این رژیم تروریستی با چندین خودروی زرهی و حملات هوایی گسترده مناطق مسکونی و مراکز حیاتی غزه را هدف قرار داد. منابع محلی از شهادت و زخمی شدن ده‌ها شهروند، از جمله کودکان و زنان در حملات به برج‌های مسکونی تل الهوا، خیمه‌های آوارگان در خان یونس و اردوگاه الشاطئ خبر دادند.

پهپاد‌ها و هلیکوپتر‌های اسرائیلی به مخازن آب، ژنراتور برق و بیمارستان الرنتیسی در غرب غزه نیز حمله کردند. همچنین حملات توپخانه‌ای مناطق شمالی و شرقی شهر‌های غزه و خانیونس را هدف گرفت و چندین ربات انفجاری در میان خانه‌های مسکونی منفجر شد.

منبع: النشره