رحیمی از اجرایی شدن پروژه زیر گذر خوارزمی-شهید بهشتی با هدف روان سازی ترافیک و تسهیل در عبور و مرور شهروندان محدوده حصارک خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - علیرضا رحیمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل پارلمان شهری در باب رفع ترافیک حد فاصل میدان خوارزمی تا سه راه پست خانه در خیابان شهید بهشتی که به عنوان دغدغه اصلی شهروندان این محل یاد می شود،گفت: با تدبیر و برنامه‌ریزی هوشمندانه شورای اسلامی شهر کرج، پروژه زیرگذر خوارزمی، با هدف روان‌سازی ترافیک و تسهیل عبور و مرور، وارد فاز اجرایی گردید.

او اجرای این پروژه حیاتی را مژده‌ای برای ساکنان شمال شهید بهشتی و شهروندان کرج دانست و افزود: در راستای توسعه شبکه حمل و نقل عمومی و درون شهری،خط ویژه اتوبوس تعریف شد که به یک میزان نسبی به افزایش ترافیک در این محور انجامید که با احداث یک تقاطع غیرهمسطح به صورت زیرگذر امکان اتصال مسیر غرب به شمال در این نقطه را فراهم می نماید آن دسته از شهروندانی که قصد دسترسی به محلات شمال خیابان شهید بهشتی را دارند از این پس می‌توانند از این مسیر جدید به عنوان سریع‌ترین راه عبوری استفاده کنند و زمان سفر خود را به شکل چشمگیری کاهش دهند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج بیان داشت:عملیات اجرایی این پروژه بزرگ با انتخاب پیمانکار آغاز شد بصورتیکه برآورد اولیه برای اجرای این طرح راهبردی، سیصد و پنجاه و چهار میلیارد تومان اعلام گردید.