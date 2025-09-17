بازیگر فیلم «۲۳ نفر» خاطره‌ای جالب از دیدارش با شهید سلیمانی بازگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حسین شریفی، بازیگر نقش سهیل در سریال «بادار» از حضور حاج قاسم سلیمانی در پشت صحنه فیلم «۲۳ نفر» خاطره‌ای را بازگو کرد که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

برچسب ها: خاطره جالب ، شهید سلیمانی ، حاج قاسم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
خداوند رحمت کنه حاج قاسم
۰
۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
دمت گرم چقدر زیبا تعریف کردی ماشاالله
۰
۶
