باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - سفر سید عباس عراقچی به قاهره پایتخت مصر برای امضای قرارداد جدید با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی فرصت مناسبی برای سفر به تونس بود.
کشوری که در سالهای اخیر روابط خود را با ایران احیا کرده و از نشانههای این امر، سفر قیس سعید رئیسجمهور تونس به ایران برای شرکت در مراسم تشییع پیکر آیتالله سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور شهید کشورمان بود. این سفر از آنجا اهمیت دارد که از زمان سفر حبیب بورقیبه به ایران در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال ۱۴۰۳ هیچیک از روسای جمهور تونس به ایران سفر نکرده بودند.
قیس سعید رئیسجمهور تونس شناخت خوبی از ایران دارد و همواره بهدنبال آزادی مردم فلسطین از چنگال غاصبان صهیونیست است.
برگزاری کمیسیون اقتصادی بین ایران و تونس در آینده، رفتوآمدهای دیپلماتیک و لغو روادید ۱۵ روزه بین دو کشور نوید توسعه روابط با کشورهای آفریقایی را میدهد و با توجه به جو ضداسرائیلی که در بین مردم تونس حاکم است میتوان به تونس به چشم یکی از اعضای جدید جبهه مقاومت نگاه کرد.
برای بررسی روابط ایران و تونس با میرمسعود حسینیان سفیر کشورمان در تونس به گفتوگو نشستیم.
حسینیان قبل از خدمت بهعنوان سفیر ایران در تونس، در مسئولیتهایی ازجمله معاون مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقا، مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقا، مشاور وزیر خارجه در امور خاورمیانه، کاردار سفارت سوریه، لبنان، دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در قاهره پایتخت مصر و سرکنسول ایران در کربلا نقشآفرینی کرده است.
متن این گفتوگو به شرح ذیل است:
باشگاه خبرنگاران جوان: آقای دکتر عراقچی پس از سفر به قاهره و امضای توافق جدید با آژانس انرژی اتمی به تونس سفر کرد و با آقای قیس سعید رئیسجمهور و محمدعلی النفطی وزیر خارجه تونس دیدار و گفتوگو کرد. درباره این دیدارها بفرمایید چه مواردی مورد بحث و بررسی قرار گرفت؟
آقای دکتر عراقچی بعد از اینکه در مصر دیدارهایی داشت سهشنبه شب وارد تونس شد و علیرغم اینکه ورود ایشان بسیار دیرهنگام و در نزدیک سال دوازده و نیم شب بود، اما شخص وزیر خارجه تونس از آقای عراقچی در پاویون ریاستجمهوری تونس استقبال کرد که استقبال بسیار گرم و خوبی بود.
وزیر خارجه تونس آقای عراقچی را در طول سفر و روز چهارشنبه که ملاقات با رئیسجمهور انجام شد و نیز سایر برنامهها همراهی کرد.
وزیر خارجه ایران پس از دیدار با وزیر خارجه، بازدیدی از مسجد زيتونه داشت و در پایان سفر هم وزیر خارجه تونس ایشان را در فرودگاه مشایعت کرد.
آقای عراقچی در سفر به تونس دو دیدار مهم با رئیسجمهور و وزیر امور خارجه این کشور داشت که در هر دو دیدار بر روابط دوجانبه و لزوم گسترش روابط دوجانبه تاکید شد.
تونس مواضع خوبی در رابطه با مسائل بینالمللی بهخصوص منطقهای و فلسطین دارد. رئیسجمهور تونس معتقد است که عادیسازی روابط با اسرائیل یک خیانت بزرگ است و بر حق مردم فلسطین بر داشتن یک دولت فلسطینی در تمامی اراضی فلسطین به پایتخت قدس شریف تاکید دارد و در این دیدارها خیلی بر این موارد تاکید شد همچنین بر گسترش روابط دوجانبه که در دو سال گذشته پیشرفتهایی داشته، مورد تایید قرار گرفت.
در دو سال گذشته روابط ایران و تونس بسیار گسترش پیدا کرده و طرفین بر استفاده از فرصتهای استفاده نشده در روابط تاکید داشتند بهخصوص در زمینه اقتصادی که به هر حال به نسبت روابط سیاسی و فرهنگیمان در زمینه اقتصادی با توجه به دلایل متعددی که عرض خواهم کرد ما هنوز نقصان داریم.
تلاش برای توسعه روابط دوجانبه
باشگاه خبرنگاران جوان: در یک سالی که از فعالیت دولت چهاردهم میگذرد چه اقداماتی برای افزایش روابط با کشورهای آفریقایی بهویژه تونس صورت گرفته است؟ و اولویت همکاری دو کشور در چه زمینههایی است؟
در رابطه با افزایش روابط با کشورهای آفریقایی و تونس باید عرض کنم در طول تقریباً دو سال گذشته موارد بسیار مهمی در روابط دو کشور وجود داشته که یکی از مهمترین موارد سفر رئیسجمهور تونس به تهران بود که در مراسم تشییع جنازه شهید رئیسی شرکت کرد سپس لغو روادید را داشتیم که اول از سوی ایران لغو شد سپس تونس لغو روادید ۱۵ روزه را انجام داد که باید گفت تنها با یک یا دو کشور عربی لغو روادید داریم.
در این مدت چندین وزیر تونسی به ایران سفر کردند و در جریان نمایشگاه اکسپوی تهران وزیر تجارت و وزیر صنعت این کشور به تهران آمدند و وزیر آموزش عالی تونس هم در سفر دیگری به تهران آمد و از کشورمان هم آقای عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و معاون وزیر بهداشت به تونس سفر کردند.
در زمینه فرهنگی ما در طول سال گذشته روابط فرهنگی خیلی خوبی داشتیم و در تبادل هیئت فرهنگی ازجمله اتفاقاتی که رخ داد سفر بازیگران سریال حضرت یوسف (ص) به تونس بود. این سریال جزو سریالهای محبوب مردم تونس است که عوامل آن از این کشور بازدید کردند.
در زمینههای فرهنگی و سیاسی روابط خوبی داریم که اوج آن سفر جناب آقای دکتر عراقچی به تونس بود.
اولویت در زمینههای مختلفی است بهخصوص در زمینه اقتصادی ما تلاش میکنیم که با تشکیل کمیسیون اقتصادی، بخش اقتصادی را پیش ببریم.
باشگاه خبرنگاران جوان: درخصوص لغو روادید و پروازهای مستقیم بین دو کشور و توسعه گردشگری چه اتفاقاتی افتاده است؟
ایران و تونس لغو روادید ۱۵ روزه را انجام دادند و اتباع دو کشور میتوانند از کشورهای یکدیگر بازدید کنند البته فعلا پرواز مستقیم وجود ندارد گرچه بهصورت چارتری پروازهایی وجود دارد و الان یک ماه است که در روزهای یکشنبه و چهارشنبه دو پرواز از تهران به تونس میآید و فکر میکنم که تا الان در حدود ۱۲ سفر انجام شده باشد.
اگر بهطور متوسط مسافران هر پرواز را صد نفر در نظر بگیریم شاید حدود هزار نفر از ایران در این مدت از تونس بازدید کردند البته احتمال قطع پرواز چارتر بعد از تابستان و کاهش تعداد جهانگردان وجود دارد، اما با خطوط هوایی ایران صحبت شده و تبادلات اطلاعاتی بین خطوط هوایی انجام شده که اگر خدا بخواهد پرواز مستقیم بهطور مستمر انجام شود.
باشگاه خبرنگاران جوان: تونس آماده میزبانی از شهید آیتالله رئیسی و شهید امیرعبداللهیان بود که با شهادت رئیسجمهور و وزیر امور خارجه کشورمان این سفر از دستورکار دو کشور خارج شد. الان که دولت چهاردهم بر سر کار است آیا شاهد سفرهای دیپلماتیک بین دو کشور در بالاترین سطح خواهیم بود؟
البته سفر شهید رئیسی و شهید امیرعبداللهیان قطعی نشده بود و جزو برنامههایی بود که میخواستند برای آفریقا بگذارند و من وقتی با مرحوم رئیسی صحبت میکردم ایشان دیدگاه خوبی نسبت به آفریقا داشت و میخواست توسعه روابط صورت بگیرد، اما برنامه خاصی برای سفر به تونس برنامهریزی نشده بود گرچه شهید امیرعبداللهیان ۱۵ روز قبل از شهادت در مسیر بازگشت از آفریقا برای سوختگیری هواپیما به تونس تشریف آورد و دو ساعتی در خدمتشان بودیم و در صحبتی که شد مقدمات اولیه صورت گرفت، اما قطعی نشده بود.
همانطور که گفتم در طول سال گذشته سفرهایی بین دو کشور انجام شده است مثل سفر آقای عزیزی و آقای دکتر عراقچی همچنین با دعوتی که ما کردیم معاون وزیر خارجه تونس به تهران آمد و کمکم این تبادل هیئتهای دیپلماتیک در سطوح بالا صورت میگیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان: آقای دکتر عراقچی پس از دیدار با مقامات تونسی اعلام کرد در حوزههای تجاری، پزشکی، علمی و فرهنگی تصمیمات خوبی گرفتیم و قرار شد که به زودی کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در تهران برگزار شود. درباره جزئیات این توافقات بفرمایید و آیا میتواند روابط دو کشور را وارد مرحله جدیدی از همکاریها کند؟
زمینههای فعالیتهای خیلی خوبی داریم تا با یکدیگر همکاری کنیم. الان طرفین در زمینه پزشکی خیلی خوب میتوانند با یکدیگر همکاری کنند همچنین در زمینه تجاری؛ مشکل ما الان با تونس بهدلیل بعد مسافتی است که با ایران دارد که نقص در امر تجاری و اقتصادی است، اما از طرق مختلف میتوان درباره این موارد صحبت کرد.
در زمینههای پزشکی و علمی، تبادلات استاد دانشجو را پیگیر هستیم و الان در تونس حدود صد دانشجو بهصورت فرعی و نه بهصورت رشته اصلی در دانشگاه آموزش زبان فارسی میبینند.
در زمینه اقتصادی بخش خصوصی را تشویق میکنیم که رفتوآمد کنند. کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تونس حدود ۱۰ سال است که تشکیل نشده به همین دلیل پیگیر هستیم تا تشکیل شود و طرفین برروی این قضیه تاکید دارند و از تشکیل آن استقبال کردند و هماکنون نوبت تهران است که این کمیسیون را میزبانی کند و مجموعه این موارد در آنجا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
خرسندی قیس سعید از دیدار با رهبر معظم انقلاب
باشگاه خبرنگاران جوان: پس از پنجاه سال شاهد بودیم که رئیسجمهور تونس به ایران آمد. همواره شاهد هستیم که آقای قیس سعید مواضع مثبتی درخصوص ایران اتخاذ کرده است. دلیل همسویی تونس با ایران چیست؟
سفر آقای قیس سعید رئیسجمهور تونس به تهران نقطه عطفی در روابط دو کشور بود و ملاقاتی که وی با رهبر معظم انقلاب داشت برایش خیلی جالب بود و از این دیدار خیلی خرسند و راضی بود.
رئیسجمهور تونس چون دیداری با شهید رئیسی در الجزایر در جریان اوپک گازی داشت بر خود فرض واجب میدانست که در تشییع جنازه شهید رئیسی شرکت کند به همین دلیل آمد و ملاقاتی هم که با حضرت آقا کرد ملاقات بسیار خوبی بود.
آقای قیس سعید به توسعه روابط بسیار علاقمند است و مواضع و همسوییهای خیلی خوبی در رابطه با مسائل دوجانبه بهخصوص مسائل منطقهای و فلسطین با یکدیگر داریم که این امر باعث میشود این همسویی شکل بگیرد.
شخص رئیسجمهور تونس از آنجا که استاد دانشگاه است از تاریخ ایران مثل تاریخ مشروطه، انتخابات در ایران، تشکیل عدالتخانه، مکتب قم و مکتب نجف اطلاعات خوبی دارد و کتاب مرحوم نائینی را نیز خوانده است و در دانشگاه قانون اساسی ایران را تدریس میکند لذا این آشنایی باعث شده است که آقای قیس سعید علاقه خیلی خوبی به روابط با ایران داشته باشد و این همسویی کمکم گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد.
حمایت تمامقد تونس از ایران در جنگ ۱۲ روزه
باشگاه خبرنگاران جوان: تونس در قبال عملیات وعده صادق از ایران حمایت کرد و رسانههای تونسی این عملیات را به صورت لحظه به لحظه پوشش دادند. تونس در قبال جنگ ۱۲ روزه چه موضعی داشت و در زمان جنگ چه جوی در این کشور نسبت به حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران وجود داشت؟
تونس در جریان عملیات وعده صادق از ایران حمایت کرد و در جریان جنگ ۱۲ روزه شاید از مهمترین، قویترین و محکمترین مواضعی که در حوزه کشورها گرفته شد موضع کشور تونس بود که به شدت آن را محکوم کرد بهخصوص بعد از جریان حمله آمریکا به کشورمان شاید از محکمترین مواضعی که گرفته شد موضع کشور تونس بود و در جریان دیدارهایی که در سفر آقای عراقچی به تونس انجام شد رئیسجمهور و وزیر امور خارجه این کشور تاکید کردند که ما در کنار ایران هستیم و ایران را حمایت میکنیم و هرگونه حمله آمریکا و اسرائیل به مواضع هستهای و مراکز مسکونی ایران را محکوم میکنیم.
فضای عمومی و رسانهای تونس در ایام جنگ ۱۲ روزه به شدت به نفع ایران بود. مردم تونس وقتی دیدند کشوری بتواند در مقابل رژیم صهیونیستی مقاومت کند و آن را به توافق آتشبس مجبور کند و موشکهایش تا سرزمینهای اشغالی برود به شدت به ایران ابراز علاقه میکردند و وقتی ما به کوچه و بازار میرفتیم با سربلندی و افتخار ایرانی بودن خود را اعلام میکردیم و برخورد مردم تونس با ما خیلی خوب است.
باشگاه خبرنگاران جوان: تونس به برنامه هستهای ایران چه نگاهی دارد؟
تونس نسبت به برنامه هستهای ایران نگاه مثبتی دارد و معتقدند که حق ایران است انرژی هستهای داشته باشد، اما در مجموع با توجه به شرایطی که دارد و فشارهایی که به این کشور از طرف کشورهای اروپایی و آمریکایی وارد میشود در مجامع بینالمللی به قطعنامهها علیه ایران رای ممتنع میدهد، اما در مواضعی که دارند بر حق ایران اعتراف دارند.
جمله مهم رئیسجمهور تونس درخصوص عادیسازی روابط با اسرائیل
باشگاه خبرنگاران جوان: تونس ازجمله کشورهایی است که مخالف عادیسازی روابط با رژیم صهیونیستی است. این کشور تا کنون برای حمایت از مردم جنگزده غزه چه اقداماتی را انجام داده است؟
تونس ازجمله کشورهایی است که مخالف عادیسازی روابط با اسرائیل است. یکی از مهمترین جملاتی که در فضای کشورهای عربی هم معروف است جملهای است که آقای قیس سعید گفته است؛ وی در دیدارهایش تاکید دارد که عادیسازی رابطه با اسرائیل یک خیانت بزرگ نسبت به مردم فلسطین است و نکته دوم اینکه رئیسجمهور تونس معتقد است حق ملت فلسطین است که در کل سرزمینهای فلسطینی حاکمیت داشته باشد و دو دولتی را قبول ندارد و تک دولتی فلسطینی به پایتختی قدس شریف را مورد تاکید قرار میدهد.
ازجمله اقداماتی که تونس در چند ماه گذشته انجام داد این بود که یک قافله زمینی به نام قافله الصمود از تونس برای کمک به مردم فلسطین حرکت کرد که در مسیر در لیبی و مصر به مشکل خوردند و نتوانستند به آنجا بروند. اخیرا هم که کاروان دریایی یا اسطول بحری از اسپانیا حرکت کرد و به اینجا رسید. نزدیک چهارصد نفر و چهل کشتی از تونس حرکت کردند و در مسیر هستند.
مردم تونس در ایام هفته در مقابل سفارت آمریکا و در مقابل تئاتر شهر اینجا که مرکز تجمعات مردم است تظاهراتی در جهت محکوم کردن آمریکا و حمایت از مردم فلسطین برگزار میکنند همچنین گروهی از احزاب تونسی در رابطه با حمایت از مردم فلسطین اعتصاب غذا کرده بودند؛ در مجموع فضای تونس به شدت ضداسرائیلی است و مردم این کشور با اسرائیل به شدت ضدیت دارند.