آیدین مهدی زاده معاون هنرهای تجسمی از جزئیات برگزاری و معرفی دبیر جشنواره هنرهای تجسمی فجر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - آیدین مهدی زاده معاون هنرهای تجسمی درباره جزئیات برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: امسال با یک نگاه آسیب‌شناسی نسبت به دوره‌های قبلی، مطالباتی که جامعه هنر دارد درحال برنامه ریزی برای جشنواره فجر هستیم. در واقع با دبیر سال‌های گذشته جلساتی گذاشته شده است، مواردی را با یک جلسه آسیب شناسی که مدنظر خود آقای وزیر بود جمع‌آوری کردیم. امیدواریم طی یک هفته الی ده روز آینده بتوانیم دبیر جشنواره هنرهای تجسمی فجر و شورای سیاست‌گذاری جشنواره را معرفی کنیم.

وی در پاسخ به اینکه زمان برگزاری جشنواره تجسمی فجر همانند دوره گذشته خواهد بود؟ گفت: بله، همان زمستان و در حوالی ایام دهه فجر برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی فجر را خواهیم داشت.

وی از وجه تمایزی که برای جشنواره امسال در نظر گرفته شده است بیان کرد: فعلا چون مجری نیستیم، تلاش داریم تاجایی که می‌توانیم فاصله دفتر با رویدادها را حفظ کنیم و اهالی هنر، دست‌اندرکاران و هنرمندان را در جریان رویدادهای هنری قرار دهیم و از آن‌ها استفاده کنیم. لذا وجه مطالعاتی سال‌های گذشته را داریم و با کوله‌باری از آنچه که در سال های گذشته رخ داده است به سوی کار می‌رویم. اجازه دهید شورای سیاستگذاری جشنواره راجع به وجه تمایز جشنواره امسال تصمیم بگیرند و ما مجری و بستر ساز این رویداد باشیم.

افتتاح هفدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در کهگیلویه و بویراحمد
در آیین یادبود شهیده هنرمند مطرح شد؛
شهیده منصوره عالیخانی انسانی جست‌و‌جو گر بود
نمایشگاه عکس ۱۲ روز ایران افتتاح شد
