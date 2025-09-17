سردار منتظر المهدی از هلاکت ۲ نفر از اشرارِ مسلح در منطقه کویری حلوان در عملیات مشترک یگان تکاوری و پلیس مبارزه با موادمخدر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار منتظر المهدی گفت: با اقدامات اطلاعاتی و انجام عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی و یگان تکاوری ۱۰۲ دیهوک که صبحگاه امروز ۲۶ شهریور درحوالی پاسگاه حلوان از توابع شهرستان طبس صورت گرفت، خوشبختانه ۲ نفر از اشرار و قاچاقچیان مسلح به هلاکت رسیده و یک نفر دیگر مجروح شد.

سخنگوی فراجا افزود: در این عملیات، علاوه بر کشف مقادیری انواع مواد مخدر و سلاح و مهمات جنگی، چند دستگاه خودرو و موتور سیکلت جا مانده از اشرار نیز کشف و ضبط گردید.

سردار منتظر المهدی در پایان گفت: همکاران من در حال پاکسازی منطقه هستند و اقدامات تکمیلی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برچسب ها: مبارزه با مواد مخدر ، کشف مواد مخدر
خبرهای مرتبط
جزییات کشف ۱۴۰ گرم شیشه از زن مواد فروش در جنوب پایتخت
کشف بیش از ۱۱ تن مواد مخدر با هوشیاری مرزبانان
کشف ۳ و نیم تن ماری جوانا در ایذه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حکم اعدام بابک شهبازی جاسوس موساد اجرا شد
آخرین وضعیت لایحه اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگران
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی بزرگراه‌ها و معابر تهران
تخفیف ۲۲ درصدی صدور پروانه ساختمانی در تهران تا پایان شهریورماه
پایتخت درگیر ترافیک نمایشگاهی؛ آیا نمایشگاه‌ها به شهر آفتاب کوچ می‌کنند؟
تأکید بر ارتقای ایمنی مدارس و دانشگاه‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید
دستگیری سارقین مسلح خودرو در حین ارتکاب جرم
عباسعلی نوبخت، سرپرست سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران شد
هوای تهران آلوده و در وضعیت نارنجی است
استخدام بیش از ۴ هزار معلول در دستگاه‌های دولتی
آخرین اخبار
هلاکت ۲ نفر از اشرارِ مسلح در منطقه کویری حلوان
مختاری پس از ۳۷ سال از سازمان بوستان‌های شهرداری تهران رفت
دادستان کل کشور: هوش مصنوعی باید در خدمت عدالت، اخلاق و حاکمیت قانون باشد
عباسعلی نوبخت، سرپرست سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران شد
دستگیری سارقین مسلح خودرو در حین ارتکاب جرم
موتورسواران با رعایت قوانین، جان خود را ایمن نگه دارند
تصویب بسته‌ای جامع برای پیشگیری از جرائم گمرکی
استخدام بیش از ۴ هزار معلول در دستگاه‌های دولتی
دادستان تهران: در صدور قرار‌ها به ویژه قرار‌های منجر به بازداشت دقت شود
مقاوم‌سازی ۵ ساختمان آسیب‌دیده جنگ با اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان
پایتخت درگیر ترافیک نمایشگاهی؛ آیا نمایشگاه‌ها به شهر آفتاب کوچ می‌کنند؟
آخرین وضعیت لایحه اصلاح و تجمیع قوانین ایثارگران
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی بزرگراه‌ها و معابر تهران
هوای تهران آلوده و در وضعیت نارنجی است
تخفیف ۲۲ درصدی صدور پروانه ساختمانی در تهران تا پایان شهریورماه
حکم اعدام بابک شهبازی جاسوس موساد اجرا شد
تأکید بر ارتقای ایمنی مدارس و دانشگاه‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید
اجرای طرح انضباط شهری در چهارراه ولیعصر در منطقه ۱۱ انجام شد
آغاز طرح ویژه کنترل میدانی سرویس مدارس
هلال‌احمر ایران بزرگ‌ترین شبکه امدادی جهان است
خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفتند
امشب تونل توحید تهران مسدود می‌شود
تامین ۶۰۰ دستگاه ویلچر برای کودکان دارای معلولیت با پویش «انرژی می‌رسانم»
میدری: هر مرکز استان و شهر بزرگی نیاز به یک بیمارستان دارد
آمادگی کامل پایانه‌های مسافربری شهر تهران برای استقبال از مهر
آزادی زندانیان جرایم غیر عمد در عهد همدلی ایرانی‌ها + فیلم
نحوه مدیریت خواب فرزندان هم‌زمان با آغاز مدارس + فیلم
دبیر ستاد حقوق بشر از سکوت سازمان ملل در حمله به ایران انتقاد کرد
رئیس قوه قضاییه: کلیه قوانین مرتبط با حوزه شهدا، جانبازان و ایثارگران باید به صورت کامل اجرایی شوند