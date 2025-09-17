در خبر امروز به بررسی موضوعات مختلف در حوزه جهاد کشاورزی از جمله آرد و نان، عناب، زرشک، خرما و اطلاعات سطح زیر کشت آنان در استان پرداختیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - اسفندیاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: با کاهش ۴۰ درصدی بارندگی های امسال در استان، تولید گندم استان با چالشهایی مواجه شده و تأمین بخشی از نیاز ماهانه آرد از خارج استان انجام میشود؛ این در حالی است که نظارت بر کیفیت نان کامل و مدیریت زنجیره آرد و نان ادامه دارد.
او افزود: همچنین، برنامهریزی برای توسعه کیفی باغات عناب و زرشک و تبدیل این محصولات به ارزش افزوده، با هدف برگزاری جشنوارههای ملی و بینالمللی در دستور کار قرار گرفته است.
اسفندیاری بیان کرد: روند تولید و توزیع آرد و نان در استان از مزرعه تا سفره مردم، تحت نظارت اداره غله و زیر مجموعه جهاد کشاورزی قرار دارد؛ استان دارای حدود ۱۷ هزار هکتار زمین زیر کشت گندم و بیش از ۲۰ هزار هکتار زیر کشت جو است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: متاسفانه به دلیل خشکسالی امسال، بارندگی نسبت به سال گذشته با کاهش ۴۰ درصدی روبرو بوده که در کنار گرمای هوا، تولید گندم را از پیشبینی ۵۰ هزار تنی کمتر کرده است؛ تاکنون ۱۴ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده، اما برخی از کشاورزان ترجیح دادهاند گندم خود را فعلاً به فروش نرسانند.
او عنوان کرد: مصرف ماهانه آرد در استان ۹ هزار تن است و مابقی نیاز از طریق گندم خارجی یا مازاد سایر استانها تأمین میشود؛ خوشبختانه ذخیره گندم در سیلوهای استان برای چند ماه آینده کافی است و نگرانی از این بابت وجود ندارد؛ در حال حاضر سه کارخانه آرد فعال در استان مشغول به کار هستند.
اسفندیاری تصریح کرد: در همین جهت، توجه ویژهای به تولید و ترویج آرد کامل شده است؛ حدود ۲۰ نانوایی در استان متقاضی استفاده از این نوع آرد هستند، زیرا هرچه آرد تیرهتر باشد، ارزش غذایی بالاتر و محصول نهایی غنیتر و کاملتر خواهد بود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار کرد: علاوه بر این، استان در زمینه تولید عناب، رتبه اول کشور و رتبه دوم جهان را داراست؛ با ۶ هزار هکتار باغ و تولید ۱۰ هزار تن عناب، استان توانسته برای اولین بار جشنواره استانی عناب را برگزار کند و در تلاش است تا این جشنواره را در سطح ملی نیز به اجرا درآورد. گفتنی است که کشور چین، رتبه اول تولید عناب در جهان را دارد، اما محصولات خود را عمدتاً به صورت فرآوری شده عرضه میکند و نه به صورت آجیل.
او گفت: هدف اصلی در استان، تبدیل عناب به محصولات با ارزش افزوده بالاتر از طریق توسعه کیفی باغات و سپس ورود به بازارهای مصرف و فرآوریهای دارویی و غیره است.
اسفندیهای افزود: در بخش خرما نیز، بیش از ۱۱۷۰ هکتار سطح زیر کشت و ۱۷۰۰ تن تولید در استان به ثبت رسیده است؛ همچنین ۱۱ کارخانه بستهبندی و فرآوری عناب در استان فعالیت دارند که ۹ مورد از آنها در حال حاضر فعال هستند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: برای زرشک نیز، جلسات متعددی برگزار شده و در حال اصلاح قیمتگذاری این محصول هستیم؛ برنامهریزیهایی برای برگزاری جشنواره ملی و بینالمللی زرشک نیز در دست اقدام است.