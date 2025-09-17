شبکه نمایش سیما در پاسخ به درخواست‌های مکرر مخاطبان شبکه، آثار سینمای کلاسیک جهان را به جدول پخش شبکه باز گرداند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط‌عمومی شبکه نمایش سیما، در پی درخواست‌های مکرر بینندگان و مخاطبان محترم شبکه مبنی بر نمایش آثار برتر سینمای کلاسیک جهان، شبکه نمایش سیما باکس سینمای کلاسیک را به جدول پخش بازگرداند.

بر اساس این گزارش از روز شنبه ۲۹ شهریورماه، هر شب ساعت ۱ بامداد، آثار مطرح سینمای جهان از شبکه نمایش سیما پخش می‌شود.

در هفته نخست، جدول پخش سینمای کلاسیک به این شرح است: فیلم سینمایی «ضیافت بابت»، شنبه ۲۹ شهریور، «فیتنس کارلدور»، یک‌شنبه ۳۰شهریور، «اهانت» دوشنبه ۳۱ شهریور، «فرودگاه۷۷» سه‌شنبه ۱ مهرماه، «بانی لیک گم شده» چهارشنبه ۲مهرماه، «سپید دندان» پنج‌شنبه ۳ مهرماه و «متخصص» روز جمعه ۴ مهرماه از شبکه نمایش سیما پخش خواهد شد.

