معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی خوزستان با رد شایعه کمبود مرغ، از استمرار تولید، تأمین پایدار و آغاز نظارت هوشمند بر بازار خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- عبدالامیر نیرومند، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در واکنش به شایعه کمبود مرغ در بازار استان که اخیراً در فضای رسانه‌ای مطرح شده بود، این ادعا را رد کرد و از استمرار تولید، تأمین پایدار و نظارت هوشمند بر بازار مرغ خبر داد.

وی با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در حوزه کالاهای اساسی از جمله گوشت مرغ، دو محور اصلی را دنبال می‌کند، گفت: محور نخست، تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و محور دوم، نظارت و کنترل قیمت‌ها در تمام حلقه‌های زنجیره تولید تا عرضه است که به خوبی مورد نظارت و ارزیابی قرار گرفته است.

نیرومند با اشاره به شرایط خاص اقلیمی استان و چالش‌های اخیر از جمله ناترازی انرژی و جنگ 12 روزه، خاطرنشان کرد: با وجود تمام این مشکلات، مرغداران استان تولید را متوقف نکردند و اجازه نداده اند خلاء در بازار ایجاد شود که می توان گفت این استمرار تولید نشان‌دهنده تعهد بالای تولیدکنندگان است.

تأمین نهاده‌ها و جوجه‌ریزی مستمر

وی با اشاره به چالش‌های گذشته در تأمین نهاده‌های دامی عنوان کرد: با تدبیر وزارت جهاد کشاورزی، این مشکل مرتفع شده و نهاده‌ها به‌تدریج در حال تحویل به مرغداران هستند. هرچه جلوتر می‌رویم، تأخیرها جبران شده و نهاده‌ها به‌روز در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد.

نیرومند با ارائه آمار جوجه‌ریزی در ماه‌های اخیر، تصریح کرد: در شهریور ماه حدود 5 میلیون قطعه و در مرداد ماه حدود 4 میلیون و 600 هزار قطعه جوجه‌ریزی انجام شده است؛ بنابراین هیچ نگرانی بابت تأمین مرغ در ایام پیش‌رو وجود ندارد.

معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی خوزستان در ادامه به اقدامات نظارتی اشاره کرد و ابراز داشت: مدیریت بازرسی سازمان با تیم‌های عملیاتی در سطح شهرستان اهواز و سایر شهرستان‌های استان، گشت‌های نظارتی، بازدیدهای میدانی و برخورد با متخلفان را در دستور کار دارد.

وی افزود: با هماهنگی تعزیرات حکومتی، معاونت اقتصادی استانداری، سازمان صمت و اتاق اصناف، گشت‌های مشترک نظارتی برگزار می‌شود که نقش مهمی در کنترل بازار ایفا می‌کنند.

نیرومند همچنین از حرکت تدریجی به سمت نظارت هوشمند خبر داد و گفت: سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در نظر دارد از نظارت‌های سنتی عبور کرده و به سمت کنترل بازار به‌صورت هوشمند حرکت کند. در همین راستا، سامانه‌های هوشمند در استان راه‌اندازی شده‌اند.

فازبندی و پوشش کامل حلقه‌های تولید

وی با تأکید بر اینکه این تحول نمی‌تواند به‌صورت ناگهانی انجام شود، اظهار داشت: با توجه به گستردگی کالاهای اساسی و نقش حیاتی آن‌ها در سفره مردم، چرخش از نظارت سنتی به هوشمند باید به‌صورت فازبندی‌شده و هماهنگ با استانداری و سایر دستگاه‌های متولی انجام شود.

نیرومند در پایان گفت: با اجرای مرحله‌به‌مرحله این عملیات، تمام حلقه‌های زنجیره تولید و عرضه تحت پوشش سامانه‌های هوشمند قرار خواهند گرفت و به ثباتی که مدنظر مردم شریف خوزستان است، دست خواهیم یافت.

منبع خبرگزاری تسنیم