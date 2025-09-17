پلیس راهور توصیه‌ای ویژه به موتورسواران کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ در برنامه شهر امن از شبکه تهران توصیه‌ای به راکبان جوان موتورسیکلت کرد که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

پلیس راهور ، راکب جوان ، نیروی انتظامی
