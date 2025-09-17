به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- وحیدپورگنجی گفت: در پی گشت و کنترل مشترک یگان‌های محیط زیست شهرستان‌های دزپارت و باغملک در منطقه سیروک، متخلفان شکار غیرمجاز شناسایی و در اقدامی سریع، از آنان ۲۴ قطعه کبک و دو قبضه اسلحه شکاری تک‌لول کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به برخورد قاطع با متخلفان محیط زیستی افزود: با همکاری نیرو‌های یگان حفاظت، شناسایی و مقابله با متخلفان شکار و صید در دستور کار مستمر قرار دارد و با متخلفان طبق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

پورگنجی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف محیط زیستی، مراتب را سریعاً به اداره محیط زیست اطلاع دهند.

منبع صدا و سیما