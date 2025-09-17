مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان فارس، با همکاری نیروی انتظامی، موفق به دستگیری عوامل شلیک به سوی همیار محیط‌بان شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نصرت اله دهقانی، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست فارس اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان فارس، با همکاری نیروی انتظامی، موفق شدند در مدت زمان کمتر از ۱۰ روز در عملیاتی ضربتی، عوامل شلیک به سوی مهدی بذرافشان همیار محیط‌بان را شناسایی و دستگیر کنند. 

او اضافه کرد: در این عملیات یک قبضه سلاح غیرمجاز نیز کشف شد.

 فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست فارس افزود: این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی دقیق و استفاده به موقع از منابع مطلع در طول ۷۲ ساعت گذشته بود.

 حمله شکارچیان غیرمجاز به محیط‌بان؛ همیار محیط‌بان مجروح شد

او بیان کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان با اخذ دستور قضایی لازم و با همکاری نیرو‌های کلانتری ارژن، عملیات هدفمندی را برای شناسایی و دستگیری متخلفان اجرا کردند.

دهقانی تصریح کرد: در جریان این عملیات، از یکی از متهمان یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی دو لول غیرمجاز کشف و ضبط شد.

 فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست فارس ادامه داد: افراد دستگیر‌شده برای سیر مراحل قانونی، به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

او گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست، برای برخورد قاطع با هرگونه تعرض به حافظان محیط زیست عزم و اراده جدی دارد.

 منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس

