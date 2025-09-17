باشگاه خبرنگاران جوان - محمد دهرویه، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران، گفت: ۱۰۶ پایگاه جمع‌آوری کمک‌های مردمی پویش جشن عاطفه‌ها با شعار «آینده‌ساز باشیم» امروز، ۲۶ شهریور، در میادین و معابر اصلی سراسر استان تهران برپا شده است تا با دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی هموطنان، زمینه ساز آغاز سال تحصیلی با نشاطی برای دانش‌آموزان تحت حمایت این نهاد باشند.

وی با بیان اینکه حتی کمک‌های کوچک مردم، وقتی در کنار هم قرار می‌گیرد، می‌تواند موجی عظیم از خیر و برکت ایجاد کند و لبخند رضایت را بر لبان دانش‌آموزان نیازمند بنشاند، افزود: این پویش که نشان‌دهنده روحیه همدلی و نوعدوستی مردم ایران است، تا پایان ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.

دهرویه به برپایی پایگاه‌های این پویش در مصلا‌های نماز جمعه در روز جمعه، ۲۸ شهریور، اشاره کرد و از همه هموطنانی که در این امر خیر مشارکت کرده‌اند، قدردانی نمود.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران، خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند از طریق روش‌های زیر نیز در این پویش ملی مشارکت کنند:

- کد دستوری #۱*۰۲۱*۸۸۷۷*

- سامانه تلفن گویای ۷۳۵۵ و درج عدد ۱۶

- لینک پرداخت اینترنتی: https://sama.emdad.ir/sama/puyesh/۷۶/۱۶۰۰۰

- مراجعه به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری

- مراجعه به پایگاه‌های مستقر در معابر و میادین اصلی و میعادگاه‌های نماز جمعه