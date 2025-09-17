باشگاه خبرنگاران جوان - نشست سید یحیی سلیمانی، نماینده مردم دیار سلسله‌الذهب، با دهیاران روستا‌های باغشن، حصارزبرخان، دانه کاشفیه، جوادیه، بازحیدر، کاریزنو، محمدآباد، علی آباد، گرینه، چناران و قلعه وزیر بخش مرکزی شهرستان زبرخان برگزار و در این جلسه، دهیاران مهم‌ترین مشکلات و نیاز‌های مردم را در حوزه‌های آب و تأسیسات آب شرب، زیرساخت‌های راه و آسفالت معابر، روشنایی معابر، ارتباطات و اینترنت، مسائل محیط زیست و امور کشاورزی مطرح کردند.

نماینده مردم ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های دهیاران، قول مساعد جهت پیگیری داد و تاکید کرد که مطالبات مطرح‌شده تا دستیابی به نتیجه نهایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

این نشست با حضور بخشدار مرکزی و برخی روسای ادارات برگزار شد تا همکاری لازم برای حل مشکلات مردم و تحقق خواسته‌های مطرح‌شده صورت گیرد.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

