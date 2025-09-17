دفتر سازمان جهانی بهداشت در افغانستان همزمان با روز جهانی حفاظت از بیماران، خواستار تضمین خدمات بهداشتی ایمن و باکیفیت برای همه کودکان این کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- هم‌زمان با روز جهانی حفاظت از بیماران، دفتر سازمان جهانی بهداشت در افغانستان خواستار تضمین خدمات بهداشتی ایمن و باکیفیت برای همه کودکان کشور شد.

ادوین سنیزا سالوادور، نماینده این سازمان در افغانستان، با نشر پیامی گفت که هر کودک در افغانستان باید از اولین لحظات زندگی به خدمات بهداشتی ایمنی دسترسی داشته باشد.

او افزود که ایفای نقش فعال خانواده‌ها، کارمندان شفاخانه‌ها، مراقبت‌کنندگان و اعضای جامعه می‌تواند در حفاظت از کودکان و جلوگیری از آسیب‌ جدی مؤثر باشد.

در حال حاضر، نظام خدمات بهداشتی افغانستان با فروپاشی ساختاری، کمبود شدید بودجه و خروج کادرهای مجرب بهداشتی مواجه است؛ مشکلی که پس از تسلط دوباره اداره طالبان تشدید یافته است.

فقدان نظارت شفاف، کاهش حمایت بین‌المللی و نبود اراده سیاسی برای رسیدگی مؤثر به نیازهای بهداشتی، از جمله چالش‌های اساسی سلامت کودکان در افغانستان شمرده می‌شود.

با گذشت بیش از سه سال از اداره طالبان، وضعیت مراکز بهداشتی در بسیاری از استان ها بحرانی گزارش شده و دسترسی کودکان به مداوای استاندارد و واکسیناسیون مورد نیاز کم‌رنگ‌تر از همیشه است.