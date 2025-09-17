باشگاه خبرنگاران جوان - آیین رونمایی از پوستر سی‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان صبح امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور در ایوان تاریخی چهلستون اصفهان برگزار شد.

این دوره از جشنواره با شعار «شکوه رویاهای کودکانه بر پرده نقش‌جهان» برگزار می‌شود. مهمانان ویژه آیین رونمایی نیز گروهی از کودکان و نوجوانان بازمانده از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونسیتی علیه ایران بودند که والدینشان در این جنگ به شهادت رسیدند.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.