استاندار مازندران در دیدار با سفیر چین، بر استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری چین در استان تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یونسی رستمی استاندار مازندران امروز در نشست با سفیر چین در ایران گفت: ارتباط یک استان در چین شبیه با مازندران، می‌تواند ارتباط و همکاری خوبی ایجاد کند.

او بر افزایش تبادلات بین ایران و چین تاکید کرد و افزود: مازندران در ۱۳ محصول کشاورزی رتبه اول کشور را دارد و اگر یک استان در چین شبیه با مازندران به ما متصل شود، می‌توانیم ارتباط و همکاری خوبی داشته باشیم.

یونسی رستمی با بیان اینکه مسیر تجاری بین ایران و چین برقرار است، گفت: تقاضا داریم تا مسیر دریایی از طریق بندر امیرآباد به چین نیز مهیا شود.

استاندار مازندران ادامه داد: ما می‌توانیم از تجربیات سرمایه گذاران چینی در موارد مختلف از جمله توسعه فرودگاه‌ها استفاده کنیم.

یونسی رستمی به سابقه دیرینه فرهنگی بین دو کشور ایران و چین اشاره کرد و افزود: در مازندران مواهب خدادادی مانند کوه و جنگل و دریا وجود دارد و می‌توانیم در زمینه گردشگری تور‌های مشترک را برگزار کنیم.

نماینده عالی دولت در مازندران گفت: سرمایه گذاران چینی در خصوص انرژی و صنعت به خصوص صنعت برق می‌توانند در مازندران سرمایه‌گذاری کنند و زمین هم در اختیار آنها قرار می‌دهیم.

یونسی رستمی ادامه داد: چالش بزرگ مازندران پسماند و فاضلاب است و می‌توانیم از تجربیات در این زمینه استفاده کنیم.

او گفت: مازندران در رابطه با تولید و ساخت وسایل نقلیه حرفی برای گفتن دارد و سرمایه گذاران چینی می‌توانند در زمینه تولید خودرو در اینجا سرمایه گذاری کنند.

سفیر چین در ایران نیز در این نشست گفت: این اولین سفر ما به مازندران است و این استان با مواهب طبیعی چشم نواز، خاطره خوبی در ذهن ما گذاشته است.

زونگ پی وو با بیان اینکه مازندران دارای منابع فراوانی از جمله کوه و دریا و جنگل است، افزود: مازندران در ۱۳ محصول کشاورزی از جمله کیوی و مرکبات و برنج، رتبه اول کشور را دارد و این محصولات در جهان هم مشهور است.

سفیر چین در ایران ادامه داد: مازندران دارای منابع جنگلی، دریایی و گردشگری فراوانی است.

او ادامه داد: مازندران دارای ظرفیت‌های فراوانی است و ایران و چین به عنوان دو تمدن باستانی جهان هستند.

زونگ پی وو افزود: اولین مقصد ما به مازندران دانشگاه مازندران بود و این دانشگاه با ۱۳ هزار دانشجو جایگاه مهمی در سیستم آموزشی ایران دارد.

سفیر چین در ایران گفت: چین می‌تواند در زمینه تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری با مازندران همکاری کند و در زمینه همکاری اقتصاد جنگلی و انرژی تجدید پذیر هم بررسی‌های لازم انجام می‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

