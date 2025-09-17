باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی معاونت صدا، رادیو اربعین به‌عنوان یکی از موفق‌ترین ابتکارات رسانه‌ای در حوزه فرهنگ دینی، در دو مراسم جداگانه مورد تقدیر مسئولان عالی کشور قرار گرفت. این تقدیر‌ها که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و سازمان اوقاف و امور خیریه صورت گرفت، جایگاه ویژه رادیو اربعین در حوزه فرهنگ و ارتباط با مخاطبان را برجسته ساخت.

در نخستین مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، طی سخنانی رادیو اربعین را مصداق «رزق مدیریتی» دانست و آن را رسانه‌ای فراتر از اطلاع‌رسانی معرفی کرد. وی گفت: «تأسیس رادیو اربعین یک رزق مدیریتی است که توانسته در عرصه حکمرانی اربعین نقش محوری ایفا کند.»

خسروپناه با اشاره به اهمیت ثبت جایگاه این شبکه در اسناد ملی افزود: «ضروری است نقش رادیو اربعین در سند ملی اربعین به‌طور رسمی تصریح شود تا این رسانه به‌عنوان نهادی دائمی و تأثیرگذار در فرهنگ زیارت باقی بماند.»

او رادیو اربعین را پلی برای اتصال دل‌ها به کربلا خواند و خاطرنشان کرد: «این شبکه برای میلیون‌ها مخاطب، به‌ویژه کسانی که امکان حضور در کربلا را ندارند، تجربه‌ای معنوی و ملکوتی از زیارت فراهم کرده است.» خسروپناه همچنین مردم‌محوری و اخلاص کارکنان این رادیو را دو عامل کلیدی موفقیت آن دانست و ایستادگی کارکنان در برابر تهدیدات امنیتی همچون حملات رژیم صهیونیستی را نمونه‌ای از شجاعت و فداکاری عنوان کرد.

همچنین در مراسمی دیگر، حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل رادیو در جامعه گفت: «رادیو رسانه‌ای فراگیر است که پیام‌های آن در همه حوزه‌ها اثرگذار است؛ از فرهنگ و دین گرفته تا مسائل اجتماعی. رادیو اربعین نیز به‌طور خاص توانسته بر مخاطبان خود تأثیر عمیق و ماندگار بگذارد.»

خاموشی با تحلیل جایگاه این رسانه افزود: «رادیو اربعین به دلیل گستره وسیع مخاطبان و محتوای معنوی خود، فراتر از یک رسانه معمولی عمل می‌کند. این شبکه نه‌تنها در ایام اربعین، بلکه در طول سال ظرفیت هدایت و جهت‌دهی فرهنگی دارد و پیام‌های آن در زندگی روزمره مردم انعکاس می‌یابد.»

علی بخشی‌زاده، معاون صدا، نیز در سخنانی تحلیلی با اشاره به اقبال گسترده مردم از رادیو اربعین، این رسانه را نمونه‌ای موفق از «کاربرد رسانه در حوزه فرهنگی» دانست و گفت: «رادیو اربعین توانسته با زبان صمیمی، مردمی و در عین حال عمیق، نه‌تنها نیاز‌های اطلاعاتی مخاطبان را پاسخ دهد بلکه احساس تعلق آنان به فرهنگ عاشورایی را نیز تقویت کند.»

بخشی‌زاده تأکید کرد که موفقیت رادیو اربعین صرفاً به حجم مخاطبان محدود نمی‌شود، بلکه در کیفیت تأثیرگذاری آن بر باور‌ها و رفتار مردم نهفته است: «این رسانه توانسته نشان دهد که رادیو همچنان یکی از اثرگذارترین ابزار‌ها برای شکل‌دهی به افکار عمومی است. به‌ویژه در موضوعاتی، چون اربعین، رادیو می‌تواند هم نقش هویت‌ساز و هم نقش انسجام‌بخش ایفا کند.»

وی با اشاره به استقبال بی‌سابقه مردم افزود: «اقبال گسترده به رادیو اربعین نشان می‌دهد که جامعه همچنان به رسانه‌ای نیاز دارد که بی‌واسطه، ساده و صمیمی با آن سخن بگوید. این شبکه به‌جای اتکای صرف بر شکل‌های رسمی ارتباط، با روایت‌های مردمی و تجربه‌های زنده، پیوندی ناگسستنی میان فرهنگ عاشورا و زندگی روزمره مردم برقرار کرده است.»