\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u0622\u062a\u0634\u200c\u0633\u0648\u0632\u06cc \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u067e\u0631\u062c\u0645\u0639\u06cc\u062a \u067e\u0627\u06cc\u062a\u062e\u062a \u0641\u06cc\u0644\u06cc\u067e\u06cc\u0646\u060c \u06f1\u06f1\u06f0\u06f0 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0622\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u06cc\u0644\u06cc\u067e\u06cc\u0646 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f \u06a9\u0647 \u0633\u0627\u06a9\u0646\u0627\u0646 \u0645\u062d\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0635\u0627\u062d\u0628\u0647 \u0628\u0627 \u0686\u0634\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0634\u06a9\u0628\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0648\u06cc\u0646\u062f: \u00ab\u0647\u06cc\u0686\u200c\u0686\u06cc\u0632 \u0628\u0627\u0642\u06cc \u0646\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647\u061b \u0647\u0645\u0647\u200c\u0686\u06cc\u0632 \u0627\u0632 \u0628\u06cc\u0646 \u0631\u0641\u062a\u00bb\u060c\n\u00a0\n