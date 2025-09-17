باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آتش‌سوزی در فیلیپین بیش از هزار خانواده را آواره کرد + فیلم

در پی وقوع آتش‌سوزی عظیم در یکی از مناطق پرجمعیت شهر مانیل، پایتخت فیلیپین، بیش از هزار و صد خانواده آواره شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی آتش‌سوزی گسترده در یکی از مناطق پرجمعیت پایتخت فیلیپین، ۱۱۰۰ خانواده آواره شدند.

تصاویر رسانه‌های فیلیپین نشان می‌دهد که ساکنان محلی در مصاحبه با چشمانی اشکبار می‌گویند: «هیچ‌چیز باقی نمانده؛ همه‌چیز از بین رفت»،

 

