باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه مهاجرانی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به تاکید دولت بر لزوم توجه به سرمایه‌های اجتماعی و هنرمندان اظهار کرد: دولت در جلسه امروز بر تشکیل شورای عالی ایرانیان و فعالیت آن تاکید کرد که بیشتر متمرکز بر انجام اقدامات لازم برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور است.

۲۲ هزار مگاوات انرژی خورشیدی تا پایان شهریور به بهره‌برداری می‌رسد

وی همچنین با اشاره به لزوم انجام اصلاحات ساختاری در ادارات ادامه داد: در جلسه امروز رئیس سازمان اداری و استخدامی توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد و تاکید رئیس‌جمهور نیز بر این بود که حفظ کرامت انسانی کارمندان رعایت شود و به آنان اطمینان خاطر داده شود که این اصلاحات هیچ‌گونه ضرری به آنان نخواهد کرد.

سخنگوی دولت با بیان این‌که «در جلسه امروز گزارشی درباره مصرف انرژی ارائه شد»، اظهار کرد: کارگروهی در وزارت کشور برای مدیریت بهینه انرژی شکل گرفته که در این زمینه فعالیت می‌کند. همچنین قرار است ۲۲ هزار مگاوات انرژی خورشیدی تا ۳۱ شهریورماه بهره‌برداری شود.

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا، اظهار کرد: تبادل پیام‌های غیرمستقیم با آمریکا که از پیش هم در جریان بوده، ادامه دارد.

تکمیل می‌شود...