سودجویی ۳ شرکت بازار برنج را در کشور به هم ریخت

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بختیاریزاده در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ با اشاره به قیمت عرضه دو محصول برنج و گوشت در میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی هم طارم محلی و هم طارم هاشمی در میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران ۲۷۵ هزار تومان عرضه میشود.
وی با بیان اینکه سایر محصولات برنج مانند برنجهای پرمحصول نیز به قیمتهای پایینتر عرضه میشود، افزود: همچنین برنجهای تنظیم بازاری مانند برنج هندی به قیمت هر کیلوگرم ۵۹ هزار و ۳۰۰ تومان و برنج پاکستانی نیز به قیمت هر کیلوگرم ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان عرضه میشود.
مدیر میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران درباره قیمت گوشت قرمز و سفید نیز توضیح داد: در حال حاضر گوشت قرمز تولید داخل در میادین و بازارهای میوه و ترهبار عرضه میشود. بر همین اساس قیمت هر کیلو گرم ران گوسفندی ۸۳۰ هزار تومان، هر کیلوگرم ران گوساله ۷۲۰ هزار تومان عرضه میشود. همچنین قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم نیز نیز ۱۰۸ هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم مرغ برندهای بالاتر تا ۱۱۲ هزار تومان عرضه میشود.
وی در ادامه درباره دلایل افزایش قیمت برنج در کشور ادامه داد: در بررسی دلایل افزایش قیمت برنج در کشور نمیتوان به شکل تک خطی نگاه کرد، بلکه عوامل پیچیده وجود دارد. یکی از مهمترین دلایل افزایش قیمت برنج دخالت برخی از شرکتهای بزرگ در بازارهای داخلی بود. به همین دیل نمیتوان به دلیل سودجویی و احتکار این شرکتها برنج ایرانی را از سبد تغذیه مردم حذف کرد.
مهدی بختیاریزاده با اشاره به اینکه سیاستگذاریهای نادرستی پیرامون این محصول از سوی سازمانهای متولی وجود دارد، بیان کرد: وقتی وضعیت بازار برنج را بررسی میکنیم، میبینیم که همواره این محصول در عرضه و تقاضا دچار خلائی بوده است که این مساله با واردات حل شده است. فرهنگ مردم کشور ما پیرامون این محصول، مصرف برنج کیفی بوده است.
وی یادآور شد: آنچه که باید برای پر کردن خلاء بین عرضه و تقاضای بازار برنج انجام میشد، این بود که وضعیت برنج کیفی تولید داخل را به ثبات برسانیم. اما اتفاقی که افتاد، این بود که در سیاستگذاریها با یک برنج ضعیفتری این خلاء پر شد.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران تاکید کرد: وقتی این اتفاق روی میدهد؛ قیمت برنج روز به روز افزایش پیدا کرده و قیمت برنج کیفی تنظیم نمیشود. مانند اتفاقی که اکنون در بازار برنج کشور روی داده است و برنج وارداتی به نسبت برنج تولید داخل، یک محصول به مراتب با کیفیت پایینتری است.
وی با تاکید بر اینکه با این نوع سیاستگذاری نمیتوان قیمت برنج ایرانی را تنظیم کرد، گفت: یکی از معضلاتی که در این میان وجود دارد، همین سبک نگاه به محصولات قیمت تنظیم بازار است و نیاز به تغییر سیاست دارد. موضوع دیگر کنترل بازار برنج داخلی است. در حال حاضر کشاورز تمایلی به عرضه ندارد و منتظر یک جهش قیمت بالاتر است چرا که تجربه این روند را در سال گذشته دیده است. چرا که در سال گذشته برنج ایرانی را با یک قمیت پایین از کشاورز خریده شده و به یکباره قیمت این محصول چندین برابر شده است. در این میان کشاورز و بعد مصرف کننده بیشترین ضرر را دیدهاند؛ بنابراین در حال حاضر کشاورز، کارخانههای برنج کوبی و در مجموع سایر بازیگران این عرصه در انتظار جهش قیمت برای سوددهی بیشتر هستند و با این روند به هیچ عنوان نباید منتظر تنظیم قیمت در بازار برنج بود کما اینکه تا همین چند وقت پیش نیز قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی در سطح شهر تا۴۰۰ هزار تومان افزایش داشت.
بختیاریزاده با بیان اینکه باید با با یک سیاست گذاری درست، جلو رفت؛ افزود: وزارت جهاد متولی عرضه غذاست. زحمتهای زیادی در این زمینه کشیده میشود، اما باید با سیاستگذاریهای بهتری این مشکل حل شود. سیاستگذاران باید به این مساله توجه داشته باشند که در حوزه غذا مساله جدیتر است و اینطور نیست که یک کالایی که بخش قابل توجهی از سبد غذایی خانوادهها را تشکیل میدهد نمیتوان از مردم انتظار داشت تا این کالا را نخرند.
عرضه مرغ گرم به قیمت کشتارگاه در میادین و بازارهای میوه و ترهبار
وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم در سطح شهر تا ۱۶۰ هزار تومان به فروش میرسد، ادامه داد: این در حالی است که در میادین و بازارهای میوه و ترهبار مرغ کامل به قیمت هر کیلوگرم ۱۰۸ هزار تومان و در رابطه با برندهای برتر هر کیلوگرم تا ۱۱۲ هزار تومان نیز عرضه میشود.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران بیان کرد: باید به این نکته اشاره کنم که تامین این محصول با این محدوده قیمتی واقعا برای سازمان سخت و دشوار است چرا که قیمتی که مرغ در میادین و بازارهای میوه و ترهبار عرضه میشود؛ قیمتی است که درب کشتارگاهها و مبادی تولیدی عرضه میشود؛ است. به همین دلیل تامین مرغ با این قیمت به اندازه کافی سخت است.
وی یادآور شد: برای تامین کسری مرغ مورد نیاز برای عرضه در میادین و بازارهای میوه و ترهبار اقدام به عرضه مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم ۹۰ هزار تومان کردهایم.
بختیاریزاده در رابطه با راهکارهای رفع مشکل کمبود مرغ با قیمت مناسب تاکید کرد: طبق گزارشاتی که وزارت جهاد عنوان کرده، در حال حاضر جوجهریزی افزایش پیدا کرده و در ماههای پیش رو نیز به مراتب تولید بیشتر میشود. همچنین با توجه به خنک شدن هوا، اگر در ماههای آینده وزن مرغهای تولیدی بالاتر برود؛ به همان اندازه نیزمقادیر عرضه مرغ تولیدی نیز بیشتر میشود. باید به این نکته نیز اشاره کنم که سازمان میادین میوه و ترهبار به هیچ عنوان متولی تولید نیست.
تنشهای کم آبی و قطع برق دلایل افزایش قیمت خیار و کاهو
وی با در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه سازمان میادین میوه و ترهبار در تلاش است تا قیمت محصولات اصلی در میادین و بازارهای میوه و تره بار متعادل بوده تا مردم با خیال راحت خرید کنند؛ درباره دلایل افزایش قیمت برخی از سیفیجات گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوجه فرنگی ۲۳ هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم خیار نیز ۵۴ هزار تومان است. دلایل افزایش قیمت خیار و کاهو در کشور نیز وجود تنشهای اخیر در حوزه برق و کم آبی بود که کشاورزان با مشکلات زیادی در این زمینه روبهرو بودهاند، اما با یک برنامهریزی درست میتوان حل کرد.
منبع: روابط عمومی سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران