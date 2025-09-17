روزو‌های منتهی به آغاز سال تحصیلی و آخرین تعطیلات تابستانی؛ تمرکز شهروندان بر مسافرت و آمادگی برای آغاز مدرسه و دانشگاه منجر به کاهش مراجعات به مراکز اهدای خون می‌شود و برای نگهداشتن ذخایر خون در سطح مطلوب خوب است این روز‌ها علاوه بر اهدا کنندگان مستمر، بانوان و جوانان پیشقدم شوند خصوصا که جوانان در آستانه آغاز مرحله جدیدی از زندگی و ورود به دانشگاه قرار می‌گیرند و این یک آغاز پر برکت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان انتقال خون، معاون اجتماعی سازمان انتقال خون ضمن اعلام این مطلب گفت: مصرف خون و فراورده‌های آن دائمی و همیشگی است و بسیاری از بیماران در مراکز درمانی چشم انتظار خون و فراورده‌های آن هستند و انتظار داریم مردم عزیزمان در سراسر کشور، مثل همیشه اهدا کننده این ماده حیاتبخش باشند تا مشکلی در تامین خون و فراورده نداشته باشیم. 

وی تاکید کرد: لازم است برای مدیریت ذخایر خون و توزیع مناسب آن حتی در شرایط پیش بینی نشده، میزان ذخایر از حد خاصی کاهش نیابد و همیشه در سطح مطلوب نگهداری شود. 

معاون اجتماعی سازمان انتقال خون با تاکید بر اهمیت ورود نسل جوان و آگاه به عرصه اهدای خون گفت: از جوانان خصوصا دانشجویان که آینده سلامت جامعه بر دوش آنان خواهد بود، دعوت می‌کنیم در این روز‌های پایانی تعطیلات تابستانی و پیش از آغاز کلاس‌های خود به جمع اهدا کنندگان بپیوندند. 

وی همچنین از دبیران و استادان دانشگاه به عنوان قشر فرهیخته جامعه دعوت کرد که در اهدای خون پیشقدم باشند و این فرهنگ متعالی و مسئولیت نجات بخش اجتماعی را به دانش آموزان و دانشجویان خود نیز یاد دهند و الگوی عملی برای این جوانان آینده ساز کشور باشند. 

مهندس میرزایی در مورد شرایط اهدای خون گفت: آقایان ۴ نوبت و خانم‌ها ۳ نوبت در سال می‌توانند خون اهدا کنند و برای کسانی که حس خوب اهدای خون را تا کنون تجربه نکرده‌اند، زمان‌هایی که با کاهش مراجعه مواجه می‌شویم بهترین فرصت است که حمایت خود را از بیماران نشان دهند و طعم ناجی بودن را بچشند. خصوصا بانوان و جوانان که می‌توانند با حضور خود همدلی و همبستگی را در جامعه ترویج کنند. 

وی افزود:تمامی افرادی که ۱۸ سال تمام داشته و دارای وزن حد اقل ۵۰ کیلو گرم باشند می‌توانند خون اهدا کنند. البته مواردی سبب معافیت‌های دائم و موقت می‌شود که می‌توان به این موارد اشاره کرد: ابتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی و کلیوی و سابقه اعمال جراحی، دریافت خون، اعتیاد به مواد مخدر، حجامت، تتو، اندوسکپی و خالکوبی و رفتار‌های پر خطرو ... که این موارد در مصاحبه با پزشک اهدا و مشاوره بررسی خواهد شد.  

مهندس میرزایی اهدای خون را بالاترین نشانه همبستگی و عمل به مسئولیت اجتماعی در یک جامعه دانست و برای این فرهنگ اجتماعی ستودنی از اهدا کنندگان خون تقدیر و تشکر کرد.

