باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه هیئت دولت گفت: با توجه به آنکه روغن مشمول ارز ترجیحی است، قیمت مصوبی دارد و چنانچه جایی بالاتر از نرخ مصوب باشد، برخورد می کنیم.

به گفته وی، براساس بررسی های صورت گرفته هفته گذشته قیمت روغن بالاتر از نرخ مصوب نبوده است.

نوری قزلجه از پرداخت بیش از ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: امسال یکی از سال‌های بی‌سابقه بود که توانستیم چنین پرداختی را تاکنون داشته باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه خرید گندم همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: قیمت‌گذاری خرید تضمینی گندم طی یک تا دو هفته آینده اعلام خواهد شد.