وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به تخصیص ارز ترجیحی به روغن، با فروش محصول بالاتر از نرخ مصوب برخورد می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه هیئت دولت گفت: با توجه به آنکه روغن مشمول ارز ترجیحی است، قیمت مصوبی دارد و چنانچه جایی بالاتر از نرخ مصوب باشد، برخورد می کنیم.

به گفته وی، براساس بررسی های صورت گرفته هفته گذشته قیمت روغن بالاتر از نرخ مصوب نبوده است.

نوری قزلجه از پرداخت بیش از ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: امسال یکی از سال‌های بی‌سابقه بود که توانستیم چنین پرداختی را تاکنون داشته باشیم.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه خرید گندم همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: قیمت‌گذاری خرید تضمینی گندم طی یک تا دو هفته آینده اعلام خواهد شد.

 

تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۵ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
الان روغن ۵ برابر قیمت واقعیش دارن میفروشن،،پول اینا تو جیب کی داره میره
۰
۰

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۴ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
داره میگه برخورد با فروشندگان نه با انهای که روغن راگران کردن با انها که نمیشه برخورد کرد
۰
۳

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
چاقو دسته خودشو نمیبره داداش.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
آرزو برجوانان عیب نیست
۰
۲

Iran (Islamic Republic of)
امیر عباسپور
۱۵:۲۳ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
من مغازه سوپری دارم تفاوت قیمت خرید و فروش روغن مایع ۲۰۰۰ تومن است....
ما با این سود ۲۰۰۰ تومنی چیکار کنیم؟
قبض برق رو بدیم؟ قبض آب رو بدیم؟ اجاره مغازه رو بدیم؟
تازه در کنار خرید روغن مجبور بودیم یه کالایی که احتیاج نداریم رو به اجبار برداریم....
۵
۱

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۸ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
همش یا دنبال مذاکره هستین یا قیمت گذاری دستوری توی هیچ کدوم هم هیچ کاری نکردین ی چند وقت هیچ کاری نکنید ببینیم چی میشه خیلی هنر میخواد مردم نارازی نگه داری تولید کننده هم نارازی بابا ی چند وقت هیچ کاری نکنید
۱
۶

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
چاههای کشاورزی بلای جان ایران شده درصورتیکه کشاورزان دارند سرمایه ۸۰ میلیون رو از زیر زمین می کشند و شاسی بلند میخرن حتی همین آب رو هم با بدترین شکل آبیاری می کنند ! طبق کدام قانون تملک زمین چنین اجازه رو میده ؟ کشاورزان زمین منابع طبیعی رو تملک کردن و خودسرانه اقدام به حفر چاه عمیق کردن و تمام آب های زیر زمینی که طی صدها سال ذخیره شده بودند به غارت بردند ! فرونشست زمین و نابودی شهرها به زودی شاهد خواهیم بود ! معلوم نیست چه کسی جلوی این غارت عظیم منابع رو باید بگیره ! سرانه آب زیر زمینی از ۵۰۰۰ متر مکعب به زیر ۱۰۰۰ رسیده و این یعنی فاجعه ؟؟؟ متاسفانه دولتها هم فقط نظاره گر چپاوول هستند !!!
دولت میبایست با طرح ضربتی کلیه چاههای کشاورزی رو مسدود و کشاورزان رو وادار کنه براساس طرحهای آبخیز داری آب بدست بیاورند .
۰
۷

