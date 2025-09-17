وزیر ارتباطات هرگونه افزایش خودسرانه تعرفه‌های اینترنتی را مورد قبول ندانست و تاکید کرد: ما با هرگونه افزایش نامتعارف، مخالفیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - ستار هاشمی در حاشیه جلسه امروز -چهارشنبه ۲۶ شهریورماه- هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش تعرفه‌های بسته‌های اینترنتی اظهار کرد: ما در وزارت ارتباطات با هرگونه افزایش نامتعارف که به هزینه‌های مردم اضافه کند، موافق نیستیم و آن را مورد قبول نمی‌دانیم.

وی تاکید کرد: در عین حال افزایش خودسرانه قیمت‌ها را تایید نمی‌کنیم. جلساتی در این زمینه در حال برگزاری و معاون ما در وزارت ارتباطات پیگیر این موضوع است.

وزیر ارتباطات یادآور شد: موضوع تعرفه‌ها از مدت‌ها پیش مورد درخواست اپراتور‌ها بوده و ادله‌ای هم در این زمینه مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه سنوات گذشته هم هزینه نیروی انسانی و هم تامین تجهیزات افزایش پیدا کرده است.

هاشمی ادامه داد: نزدیک به ۶۵ درصد تامین تجهیزات حوزه ارتباطات ارزی است و هزینه‌های جاری هم افزایش پیدا کرده و بنابراین درخواست‌هایی را به صورت جدی هم دنبال می‌کنند و تاکید دارند که تعرفه‌ها باعث شده امکان توسعه در بخش فراهم نباشد و کیفیت متناسب با مصرفی و درخواستی که در کشور وجود دارد، پیش نرفته است.

وی تاکید کرد: این درخواست به سازمان تنظیم هم واصل شده و در حال بررسی و کار‌های کارشناسی هستند.

وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره قطع آنتن تعداد قابل‌توجهی گوشی موبایل آیفون، گفت: تعدادی گوشی از برند آیفون به نام دیگری وارد شده که بهره‌بردار سامانه رجیستری هم وزارت صنعت است که از بخش خصوصی هم دعوت به تعامل کردند. حتما ما در دولت و مشخصاً وزیر صمت به حقوق مردم توجه ویژه‌ای داریم و این موضوع حتما مدیریت خواهد شد.

هاشمی در پاسخ به پرسشی درباره جایگزینی سامانه‌ای ایرانی با جی‌پی‌اس، تصریح کرد: ما از همه ظرفیت‌های بین‌المللی در موضوع مکان‌یابی استفاده خواهیم کرد. توجه به این هم داریم اگر ظرفیت‌های داخلی در کشور وجود دارد نگاه توسعه‌ای ما هم به همین است که بتوانیم در تعامل با سایر کشور‌ها و مشخصاً کشور‌های همسو نیاز‌ها را برطرف کنیم.

وی افزود: موضوعی که نمی‌شه کتمان کرد مکان‌یابی برای کسب و کار‌ها و سکو‌های اینترنتی ماست همه تلاش ما بر این است بتوانیم این موضوع را مدیریت کنیم و خدمات را با کیفیت مطلوب به مردم ارائه دهیم و از ظرفیت نخبگان داخلی کشور نیز استفاده می‌کنیم.

وزیر ارتباطات درباره برنامه‌های این وزارتخانه برای پرتاب ماهواره در شش‌ماه دوم سال، گفت: پرتاب ماهواره ناهید ۲ گام به گام است و ارزیابی زیرسیستمش انجام شده که همه موفقیت‌آمیز بوده است. ما چیزی که در دوره جدید دنبال می‌کنیم کاربردی کردن صنعت فضایی با نگاه به مخابرات و پوشش مناطق محروم است.

هاشمی یادآور شد: ما در وزارت ارتباطات تکلیفی داریم که همه روستا‌های بالای ۲۰ خانوار را با ارتباط و کیفیت مناسب به اینترنت متصل کنیم. در سنوات گذشته هم زحمات زیادی کشیده شده ولی از مجموع ده هزار روستایی که باقی مانده در این مدت نزدیک به ۲ هزار روستا را با کیفیت مناسب پوشش دادیم. در ادامه به روستا‌های صعب‌العبور می‌رسیم که پیچیدگی ارتباطاتش زیاد است و ما در تلاشیم بتوانیم از ظرفیت اینترنت ماهواره‌ای هم استفاده کنیم که هم هزینه‌ها را کاهش و هم کیفیت را ارتقا می‌دهد. ما در صنعت فضایی دنبال پاسخگویی به نیاز‌های واقعی کشور هستیم.

منبع: ایسنا

برچسب ها: وزیر ارتباطات ، تعرفه اینترنت
خبرهای مرتبط
معاون وزیر ارتباطات:
فیلترینگ شبکه کشور را آلوده کرده است
فیلترشکن، آفتی پنهان برای اینترنت کشور
فرایند حمایت از استارتاپ‌های آسیب دیده در حال انجام است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۴ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
راس میگی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
اگه تو قیمت گذار نیستی پس کی هست
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
اگه راست میگید ، برخورد کنید. ولی متاسفانه دروغ میگید
۰
۴
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۵:۱۵ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
با افزایش خودسرانه و غیر متعارف مخالفه ، با افزایش با اطلاع و متعارف موافقه
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۶ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
حرف باد هواست، به وظیفت عمل کن.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
درد اینه تعرفه های متعارف نیز روی غیر متعارف را سیاه می‌کنه
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اقا مهدی
۱۴:۵۴ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
اینترنت به اندازه سرعت ژاپن که نیست وپول به اندازه ژاپن میگیرید
۰
۵
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۴:۴۱ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
ایرانسل و همراه اول بسته هاشون رو چند برابر کردن ولی شما هیچ کاری نمیکنید
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
همین یکسال گذشته به بهانه توسعه زیر ساخت و بهبود سرعت و ... 40 درصد افزایش دادند، حالا هنوز یکسال نگذشته باز دوباره بهانه ها برای گرانی شروع شد !!!
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۳ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
مردم همکاری کنند و ۲ مگا پیکسل کمتر مصرف کنند تا برای بقیه قطع نشه. آب و برق و گاز هم ۲ درجه کم‌تر
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
چرا اینقدر دروغ می گید یعنی اینقدر عرضه ندارید جلویشان را بگیرید و مدام جلسه می گذارید که حق جلسه زیادی بگیرید
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۵ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
هرچند ماه اخیر قیمت بیشتر گردیده
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
متعارف باشه آفرین
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۳:۳۱ ۲۶ شهريور ۱۴۰۴
با این وضع اینترنت باید ارزون تر م کنید هی قطع میشه کنده اگه این اینترنته مال ژاپن چیه
۰
۵
پاسخ دادن
شناسایی یک نشانه اولیه احتمالی برای سرطان مجاری ادراری
هشدار در مورد خطرات چاقی در کودکان
HMD با یک گوشی رده بالا به عرصه رقابت بازمی‌گردد
سواد رسانه‌ای باید در تمام حوزه‌ها مورد توجه باشد؛ رونمایی از پویش ملی مقابله با اخبار جعلی در ایران
حل معمای «ابر» غول‌پیکر مریخ!
اسامی روز‌های هفته جهانی فضا سال ۱۴۰۴ اعلام شد
OpenAI نحوه استفاده مردم از ChatGPT را فاش کرد
میزان مصرف روزانه مردم از شبکه‌های اجتماعی چقدر است؟
اعلام نتایج اولیه رشته‌های دارای شـرایط خاص آزمون کاردانی به کارشناسی
آخرین اخبار
سواد رسانه‌ای باید در تمام حوزه‌ها مورد توجه باشد؛ رونمایی از پویش ملی مقابله با اخبار جعلی در ایران
اسامی روز‌های هفته جهانی فضا سال ۱۴۰۴ اعلام شد
OpenAI نحوه استفاده مردم از ChatGPT را فاش کرد
حل معمای «ابر» غول‌پیکر مریخ!
هشدار در مورد خطرات چاقی در کودکان
شناسایی یک نشانه اولیه احتمالی برای سرطان مجاری ادراری
HMD با یک گوشی رده بالا به عرصه رقابت بازمی‌گردد
اعلام نتایج اولیه رشته‌های دارای شـرایط خاص آزمون کاردانی به کارشناسی
میزان مصرف روزانه مردم از شبکه‌های اجتماعی چقدر است؟
۲۳ خرداد روز «شهدای اقتدار و اتحاد ملی ایران» نامیده شد
آیا گوشت قرمز پروتئین بیشتری نسبت به گوشت سفید دارد؟
توزیع ۲۲ هزار جلد کتاب درسی بریل برای دانش‌آموزان استثنایی
وزیر آموزش‌وپرورش: مشکلی در توزیع شیر مدارس وجود ندارد
نتایج اولین المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویان اعلام شد
آزمون‌های انتخاب دفتر یاری و تأسیس شرکت‌های حمل و نقل بین المللی کالا ۲۷ شهریور برگزار می‌شود
نتایج نهایی ارشد علوم پزشکی اعلام شد/ آغاز ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان از ۵ مهر
امکان پذیرش دانشجوی پزشکی در دانشگاه غیرانتفاعی وجود ندارد
نتایج نهایی آزمون ارشد علوم پزشکی امروز اعلام می‌شود/ پذیرش بیش از ۷۰۰۰ داوطلب
درمان کبد چرب فقط در ۴۰ روز + فیلم
وزیر ارتباطات: با افزایش نامتعارف قیمت تعرفه‌های اینترنتی مخالفیم
برای تکمیل ذخایر، جوان‌ها و بانوان برای اهدای خون پیشقدم شوند
کاهش ۴۹ درصدی دانش‌آموزان نیازمند تلاش با اجرای طرح حامی
مروری بر اقدامات فضایی ایران در سال ۱۴۰۴/ نسل جدید کپسول زیستی در حال طراحی است
بازگشت بینایی پس از ۲۰ سال با کاشت دندان در چشم!
مرحله پایانی چهاردهمین مسابقه ملی فناوری نانو برگزار می‌شود
تمدید مهلت دفاع پایان‌نامه‌ها تا پایان مهرماه/ تبدیل دروس پیش‌نیاز به هم‌نیاز
نخستین چاپ سه‌بعدی جفت جنین در آزمایشگاه
اورژانس از تاسیس تا ارائه خدمات مطلوب