باشگاه خبرنگاران جوان - ستار هاشمی در حاشیه جلسه امروز -چهارشنبه ۲۶ شهریورماه- هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش تعرفههای بستههای اینترنتی اظهار کرد: ما در وزارت ارتباطات با هرگونه افزایش نامتعارف که به هزینههای مردم اضافه کند، موافق نیستیم و آن را مورد قبول نمیدانیم.
وی تاکید کرد: در عین حال افزایش خودسرانه قیمتها را تایید نمیکنیم. جلساتی در این زمینه در حال برگزاری و معاون ما در وزارت ارتباطات پیگیر این موضوع است.
وزیر ارتباطات یادآور شد: موضوع تعرفهها از مدتها پیش مورد درخواست اپراتورها بوده و ادلهای هم در این زمینه مطرح میکنند مبنی بر اینکه سنوات گذشته هم هزینه نیروی انسانی و هم تامین تجهیزات افزایش پیدا کرده است.
هاشمی ادامه داد: نزدیک به ۶۵ درصد تامین تجهیزات حوزه ارتباطات ارزی است و هزینههای جاری هم افزایش پیدا کرده و بنابراین درخواستهایی را به صورت جدی هم دنبال میکنند و تاکید دارند که تعرفهها باعث شده امکان توسعه در بخش فراهم نباشد و کیفیت متناسب با مصرفی و درخواستی که در کشور وجود دارد، پیش نرفته است.
وی تاکید کرد: این درخواست به سازمان تنظیم هم واصل شده و در حال بررسی و کارهای کارشناسی هستند.
وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسشی درباره قطع آنتن تعداد قابلتوجهی گوشی موبایل آیفون، گفت: تعدادی گوشی از برند آیفون به نام دیگری وارد شده که بهرهبردار سامانه رجیستری هم وزارت صنعت است که از بخش خصوصی هم دعوت به تعامل کردند. حتما ما در دولت و مشخصاً وزیر صمت به حقوق مردم توجه ویژهای داریم و این موضوع حتما مدیریت خواهد شد.
هاشمی در پاسخ به پرسشی درباره جایگزینی سامانهای ایرانی با جیپیاس، تصریح کرد: ما از همه ظرفیتهای بینالمللی در موضوع مکانیابی استفاده خواهیم کرد. توجه به این هم داریم اگر ظرفیتهای داخلی در کشور وجود دارد نگاه توسعهای ما هم به همین است که بتوانیم در تعامل با سایر کشورها و مشخصاً کشورهای همسو نیازها را برطرف کنیم.
وی افزود: موضوعی که نمیشه کتمان کرد مکانیابی برای کسب و کارها و سکوهای اینترنتی ماست همه تلاش ما بر این است بتوانیم این موضوع را مدیریت کنیم و خدمات را با کیفیت مطلوب به مردم ارائه دهیم و از ظرفیت نخبگان داخلی کشور نیز استفاده میکنیم.
وزیر ارتباطات درباره برنامههای این وزارتخانه برای پرتاب ماهواره در ششماه دوم سال، گفت: پرتاب ماهواره ناهید ۲ گام به گام است و ارزیابی زیرسیستمش انجام شده که همه موفقیتآمیز بوده است. ما چیزی که در دوره جدید دنبال میکنیم کاربردی کردن صنعت فضایی با نگاه به مخابرات و پوشش مناطق محروم است.
هاشمی یادآور شد: ما در وزارت ارتباطات تکلیفی داریم که همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار را با ارتباط و کیفیت مناسب به اینترنت متصل کنیم. در سنوات گذشته هم زحمات زیادی کشیده شده ولی از مجموع ده هزار روستایی که باقی مانده در این مدت نزدیک به ۲ هزار روستا را با کیفیت مناسب پوشش دادیم. در ادامه به روستاهای صعبالعبور میرسیم که پیچیدگی ارتباطاتش زیاد است و ما در تلاشیم بتوانیم از ظرفیت اینترنت ماهوارهای هم استفاده کنیم که هم هزینهها را کاهش و هم کیفیت را ارتقا میدهد. ما در صنعت فضایی دنبال پاسخگویی به نیازهای واقعی کشور هستیم.
منبع: ایسنا