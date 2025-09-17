کنگره بین‌المللی بزرگداشت استاد شهریار روز چهارشنبه و در آستانه روز شعر و ادب فارسی با حضور شعرا، ادبا و اندیشمندان داخلی و خارجی در تبریز آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -برگزاری نشست‌های علمی سرآغاز کنگره بین‌المللی بزرگداشت استاد شهریار بود که در دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز در ۲ کارگاه موازی و همزمان تشکیل شده است.

باقر صدری نیا دبیر علمی کنگره بین المللی بزرگداشت استاد شهریار در حاشیه این کنگره از ارسال ۱۰۸ مقاله به این رویداد خبر داد و اظهار کرد: کنگره بین‌المللی بزرگداشت استاد شهریار امروز (۲۶ شهریور) و فردا (۲۷ شهریور) در تبریز برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه اساتید بزرگی در کمیته علمی این کنگره حضور دارند افزود: شناخت ابعاد مختلف شعر، شخصیت و احوال شهریار و سایر بزرگان شعر و ادب فارسی هدف مهم برگزاری این نشست‌های علمی است.

وی ادامه داد: شهریار بیش از دیگر شاعران معاصران به شاعران گذشته شباهت دارد و پرداخت به او پرداخت به ادبیات گذشته است بنابراین شناخت زوایای کمتر بحث شده شعر و اندیشه شهریار یکی از اهداف اصلی این همایش است.

صدری نیا گفت: می‌خواهیم در این نشست‌های علمی مجموعه تاریخ ادبیات را به عنوان پشتوانه فرهنگ و مدنیت ایران در اختیار علاقمندان قرار دهیم و اگر همتی باشد این نشست‌ها می‌تواند ادامه یابد.

وی خاطرنشان کرد: نسل جوان نیاز بیشتری برای شناخت بزرگان شعر، ادب و اندیشه دارد و هر برنامه و همایشی که بتواند گوشه‌ای از این تاریخ درخشان گذشته فرهنگی ما را نشان بدهد می‌تواند سودمند واقع شود و امیدواریم برگزاری این کنگره بتواند در حد خود به شناسایی فرهنگ ایرانی و استاد شهریار کمک کند.

وی ادامه داد: تعداد ۱۰۸ مقاله به دبیرخانه علمی کنگره بین المللی استاد شهریار رسیده که ۷۲ مقاله برای چاپ در خلاصه مقالات و ۴۵ مقاله برای چاپ در مجموعه مقالات انتخاب شده و به دلیل محدودیت زمانی، ۲۵ سخنران علمی در کارگاه‌های علمی این کنگره داریم.

تالار وحدت دانشگاه تبریز هم از ساعت ۱۶.۳۰میزبان همایش حیدربابایه سلام خواهد بود و همچنین آیین اختتامیه کنگره روز پنجشنبه ۲۷ شهریور از ساعت ۱۶.۳۰ در مرکز همایش‌های بین‌المللی خاوران برگزار می‌شود.

منبع:ایرنا

برچسب ها: مراسم بزرگداشت ، استاد شهریار
