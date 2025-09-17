مدیرعامل باشگاه تراکتور می‌گوید این تیم باید در ورزشگاه یادگار امام تبریز از رقبای آسیایی خود میزبانی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید مظفری‌زاده مدیرعامل باشگاه تراکتور در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره تساوی یک بر یک این تیم برابر شباب الاهلی امارات در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا اظهار کرد: بازی را خوب شروع کردیم و بر بازی مسلط بودیم، اما در شروع نیمه دوم با اخراج دوماگوی دروژدک و شرایط آب و هوایی کار برای ما سخت شد و در نهایت بازی با تساوی به اتمام رسید.

وی درباره صحنه منجر به اخراج دوماگوی دروژدک هم گفت: به اعتقاد من تصمیم داور درست بود و بازیکن ما تکلی زد که کارت قرمز داشت.

او درباره روند تراکتور در لیگ نخبگان آسیا هم گفت: بازیکنان ما نشان دادند که از تجربه خوبی برخوردار هستند و ما باید با حفظ تمرکزمان سعی کنیم بازی‌ها را به پیش ببریم. بازی‌های آسیایی سخت است و باید در هر بازی عملکرد خوبی داشته باشیم و حداکثر امتیازات را کسب کنیم و این مرحله را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

مظفری‌زاده درباره بازگشت علیرضا بیرانوند به درون دروازه تراکتور هم گفت: ما الان ۴ چهار دروازه‌بان آماده و خوب داریم که با یکدیگر رقابت می‌کنند. حضور بیرانوند در بازی برابر شباب‌الاهی هم خیلی به ما کمک کرد و عملکرد درخشانی داشت.

وی درباره وضعیت پرونده علیرضا بیرانوند در دادگاه CAS هم گفت: ما و بیرانوند نسبت به رای کمیته استیناف فدراسیون فوتبال به CAS اعتراض کردیم و باشگاه پرسپولیس هم اعتراض خود را در این زمینه به همین دادگاه ارائه کرده و منتظریم که پرونده روال قانونی خود را طی کند و منجر به رای بشود. ما علیرضا بیرانوند را در این پرونده محق می‌دانیم.

او درباره آخرین وضعیت ورزشگاه یادگار امام تبریز و اینکه آیا تراکتور از رقبای آسیایی خود در این ورزشگاه میزبانی خواهد کرد یا خیر هم گفت: بحث ما در این زمینه از امید داشتن گذشته، ما باید ۷ مهر در ورزشگاه یادگار امام تبریز میزبان الوحده امارات باشیم و مسئولان استان در تلاش هستند که ورزشگاه برای بازی آماده شود.

