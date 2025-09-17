رئیس پلیس فتا فراجا از شناسایی و دستگیری متهم اصلی پرونده برداشت غیرمجاز از حساب ۱۸۰۰ شهروند از طریق لینک‌های جعلی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا، با اعلام وصول پرونده‌های متعددی به یکی از واحد‌های پلیس فتا کشور با موضوع برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان در پی کلیک بر روی لینک‌های جعلی، تصریح کرد: این موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت و با بررسی‌های تخصصی و اقدامات فنی، متهم اصلی در یکی از شهرستان‌های حومه استان تهران شناسایی و پس از اخذ مجوز‌های قضائی دستگیر شد.

وی افزود: متهم در تحقیقات پلیس به برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان با استفاده از این شیوه اعتراف کرد و در بررسی‌های فنی تجهیزات رایانه‌ای و هوشمند وی، اطلاعات مربوط به حدود ۱۸۰۰ نفر از شهروندانی که در دام این مجرمان افتاده بودند استخراج شد.

رئیس پلیس فتا فراجا ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام شده، مبلغ برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان تاکنون حدود ۴۰ میلیارد ریال محرز شده است.

سردار مجید با اشاره به روند رسیدگی به جرایم برداشت اینترنتی غیرمجاز گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۸ پرونده مهم و کثیرالشاکی در زمینه برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی شناسایی شده و در این رابطه ۳۵ نفر از مجرمان دستگیر و جهت ادامه رسیدگی به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

وی در پایان با توصیه‌ای مهم خطاب به شهروندان گفت: هموطنان عزیز اکیداً از کلیک بر روی لینک‌های مشکوک که تحت عناوینی همچون سهام عدالت، شکوائیه قضائی، بسته کمک معیشتی، کاریابی و استخدام و… در پیامک‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های موبایلی ارسال می‌شود، خودداری کنند و به این پیام‌ها اعتماد نکنند.

منبع: مهر 

برچسب ها: پلیس فتا ، لینک جعلی
اکثر این لینکها با شماره شخصی ارسال میشود!
