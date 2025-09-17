باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که سازمان ملل از اوکراین حمایت میکند و چشم خود را بر اقدامات آن، که قوانین بینالمللی بشردوستانه را نقض میکنند، میبندد.
لاوروف در جلسه میزگرد رؤسای هیئتهای دیپلماتیک در مسکو درباره حلوفصل وضعیت در اوکراین گفت: «نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه توسط رژیم کییف آنقدر آشکار است که انکار آن غیرممکن است، و حقایق زیادی در این زمینه وجود دارد. با این حال، دبیرخانه سازمان ملل مسیری متضاد را در پیش گرفته و تلاش میکند اعمال آن را توجیه کند.»
لاوروف در واکنش به پاسخ دبیرخانه سازمان ملل به اتهامات کییف علیه روسیه مبنی بر حمله به غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی، اظهار داشت: «هر بار که اوکراین و اربابان اروپاییاش با خشم، روسیه را به تخریب اهداف و غیرنظامیان متهم میکنند، ما میبینیم که دبیرخانه سازمان ملل از این اظهارات حمایت کرده و همراه با غرب و اوکراین، خواستار مجازات روسیه به هر شکل ممکن میشود. در حالی که ارتش روسیه هرگز عملیات یا حملهای علیه اهداف و غیرنظامیان انجام نمیدهد.»
وزیر امور خارجه روسیه توضیح داد که «در پاسخ به هر اتهامی از این دست، نمایندگان روسیه خواهان مدارک و حقایق میشوند» و اشاره کرد که «موارد زیادی وجود دارد که جنایاتی که روسیه به ارتکاب آنها متهم میشود، توسط رژیم کییف انجام شده است.»
لاوروف گفت: «با این حال، دبیرخانه سازمان ملل در این مورد نیز مسیر متضاد را در پیش گرفته و تلاش میکند اعمال رژیم کییف را توجیه کند.» لاوروف یادآور شد که چگونه نیروهای رژیم کییف در جریان حمله به استان کورسک روسیه، به اهداف غیرنظامی حمله کرده و غیرنظامیان روسی را به اسارت گرفتند.
منبع: اسپوتنیک