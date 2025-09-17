وزیر امور خارجه روسیه سازمان ملل را به جانبداری از اوکراین و نادیده گرفتن نقض قوانین بین‌المللی توسط کی‌یف متهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که سازمان ملل از اوکراین حمایت می‌کند و چشم خود را بر اقدامات آن، که قوانین بین‌المللی بشردوستانه را نقض می‌کنند، می‌بندد.

لاوروف در جلسه میزگرد رؤسای هیئت‌های دیپلماتیک در مسکو درباره حل‌وفصل وضعیت در اوکراین گفت: «نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه توسط رژیم کی‌یف آنقدر آشکار است که انکار آن غیرممکن است، و حقایق زیادی در این زمینه وجود دارد. با این حال، دبیرخانه سازمان ملل مسیری متضاد را در پیش گرفته و تلاش می‌کند اعمال آن را توجیه کند.»

لاوروف در واکنش به پاسخ دبیرخانه سازمان ملل به اتهامات کی‌یف علیه روسیه مبنی بر حمله به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی، اظهار داشت: «هر بار که اوکراین و اربابان اروپایی‌اش با خشم، روسیه را به تخریب اهداف و غیرنظامیان متهم می‌کنند، ما می‌بینیم که دبیرخانه سازمان ملل از این اظهارات حمایت کرده و همراه با غرب و اوکراین، خواستار مجازات روسیه به هر شکل ممکن می‌شود. در حالی که ارتش روسیه هرگز عملیات یا حمله‌ای علیه اهداف و غیرنظامیان انجام نمی‌دهد.»

وزیر امور خارجه روسیه توضیح داد که «در پاسخ به هر اتهامی از این دست، نمایندگان روسیه خواهان مدارک و حقایق می‌شوند» و اشاره کرد که «موارد زیادی وجود دارد که جنایاتی که روسیه به ارتکاب آنها متهم می‌شود، توسط رژیم کی‌یف انجام شده است.»

لاوروف گفت: «با این حال، دبیرخانه سازمان ملل در این مورد نیز مسیر متضاد را در پیش گرفته و تلاش می‌کند اعمال رژیم کی‌یف را توجیه کند.» لاوروف یادآور شد که چگونه نیرو‌های رژیم کی‌یف در جریان حمله به استان کورسک روسیه، به اهداف غیرنظامی حمله کرده و غیرنظامیان روسی را به اسارت گرفتند.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: سرگئی لاوروف ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
کرملین: ناتو عملا با روسیه درگیر است
سفیر روسیه در دانمارک در پی حادثه پهپاد‌ها احضار شد
اولین بسته‌های کمک تسلیحاتی دولت ترامپ برای اوکراین تأیید شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
روبیو در تل‌آویو: خاورمیانه در آستانه نبردی تازه با جبهه‌ای متحد؟
آتش بر صلح: دوحه زخمی، امت آماده خروش
فرود اضطراری هواپیمای نتانیاهو پس از حمله موشکی از یمن
گزینه نتانیاهو برای شاباک اختلافات داخلی اسرائیل را عمیق‌تر کرد
هوش مصنوعی در خدمت اشغالگری؛ ارتش اسرائیل و فانتزی «جنگ اخلاقی»
سرشماری عمومی نفوس در افغانستان پس از چهار دهه
ژاپن فعلا کشور فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسد
قدردانی طالبان از حمایت ایران در برابر «تجاوزات رژیم صهیونیستی»
ثبات قیمت نفت در انتظار تصمیم فدرال رزرو آمریکا
قطعی ارتباطات در بخش‌های وسیعی از شهر غزه
آخرین اخبار
اتهام نژادپرستی شهردار لندن به دونالد ترامپ
ادعای فرانس پرس درباره مذاکرات عراقچی و تروئیکای اروپا
لاوروف: سازمان ملل از جنایات کی‌یف حمایت می‌کند
مراکز تحقیقاتی آمریکا «کمترین شفافیت» را در جهان دارند
کودکان افغانستانی به خدمات بهداشتی ایمن نیاز دارند
مواد مخدر بهانه آمریکا برای مداخله است
فرود اضطراری هواپیمای نتانیاهو پس از حمله موشکی از یمن
قطعی ارتباطات در بخش‌های وسیعی از شهر غزه
تاکید ترکیه بر بی ارزشی اظهارات نتانیاهو علیه اردوغان
نشست سوریه و اسرائیل در باکو
سرشماری عمومی نفوس در افغانستان پس از چهار دهه
قدردانی طالبان از حمایت ایران در برابر «تجاوزات رژیم صهیونیستی»
ثبات قیمت نفت در انتظار تصمیم فدرال رزرو آمریکا
مادورو: آمریکا بدنبال تصاحب ثروت ونزوئلا است
پادشاه اسپانیا: بحران انسانی غزه غیرقابل تحمل است
ژاپن فعلا کشور فلسطین را به رسمیت نمی‌شناسد
فشار آمریکا به سوریه و اسرائیل برای توافق امنیتی
تظاهرات خانواده‌های آمریکایی‌های کشته‌شده توسط اسرائیل
گزینه نتانیاهو برای شاباک اختلافات داخلی اسرائیل را عمیق‌تر کرد
هوش مصنوعی در خدمت اشغالگری؛ ارتش اسرائیل و فانتزی «جنگ اخلاقی»
آتش بر صلح: دوحه زخمی، امت آماده خروش
روبیو در تل‌آویو: خاورمیانه در آستانه نبردی تازه با جبهه‌ای متحد؟
اولین بسته‌های کمک تسلیحاتی دولت ترامپ برای اوکراین تأیید شد
حمله موشکی و پهپادی یمن به اهداف حساس در سرزمین‌های اشغالی
نتانیاهو با ترامپ دیدار می‌کند
گوترش: اسرائیل به مذاکره جدی برای آتش‌بس در غزه علاقه‌ای ندارد
ایران و هند به رزمایش نظامی زاپاد روسیه و بلاروس پیوستند
حمله موشکی یمن به اراضی اشغالی
اتحادیه اروپا ممنوعیت کامل ورود گردشگران روسی را بررسی می‌کند
بلژیک از تمام تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه اسرائیل حمایت می‌کند