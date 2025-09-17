رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از اعلام نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ امروز اعلام می‌شود، گفت: بیش از هفت هزار داوطلب در این آزمون پذیرفته می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر رضا شجاعی‌پور رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی، ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: کارنامه علمی داوطلبان حاضر در جلسه آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ روز شنبه ۴ مرداد از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد. پذیرفته شدگان اولیه تا ساعت ١٣ ظهر ۸ مرداد فرصت داشتند نسبت به انتخاب کدرشته محل‌های مورد نظر اقدام کنند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی ۱۴۰۴ امروز چهارشنبه، ۲۶ شهریورماه بر روی سایت این مرکز قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تعداد ۷۱۷۹ داوطلب در آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ پذیرفته می‌شوند، گفت: این آزمون در روز‌های ٨ و ٩ خردادماه ۱۴۰۴ در ۳۵ حوزه امتحانی برای ۴۵ رشته امتحانی و ۱۱ مجموعه امتحانی برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در این دوره از آزمون تعداد ۵۸ هزار و ۱۸۱ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد ۴۳ هزار و ۳۳۱ نفر در جلسه آزمون شرکت کرده‌اند. از میان حاضرین در جلسه آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ تعداد ۳۴ هزار و ۷۴۸ نفر مجاز به انتخاب رشته شده بودند.

